El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, el pasado viernes en el debate del estado de la Comunidad. María José López / Europa Press
Política andaluza

El Parlamento pisa el acelerador para aprobar una decena de leyes antes de las elecciones

La recta final de la legislatura tendrá una agenda cargada de nuevas normas que afectan a todas las áreas de gestión

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:18

Comenta

El Parlamento de Andalucía cerrará el año 2025 inmerso en una vorágine legislativa que tendrá continuidad en los primeros meses del año próximo, antes de ... que la Cámara sea disuelta para la convocatoria electoral. Con sólo dos plenos por celebrarse antes de que termine el año, uno de ellos dedicado a la aprobación final de la Ley de Presupuestos, el Parlamento tiene pendientes de aprobación seis leyes más, a las que este miércoles se sumarán otras tres una vez que superen el debate de las enmiendas a la totalidad e inicien su tramitación parlamentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

