El Parlamento acuerda una fórmula para garantizar la paridad en sus órganos de extracción con el apoyo de PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía Solo Vox se desmarca de esta iniciativa que blinda la elección paritaria de los representantes de la Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo y en los consejos Audiovisual y RTVA JOSÉ LUIS PIEDRA Miércoles, 24 julio 2019, 15:03

El Parlamento de Andalucía ha acordado implantar una fórmula que va a garantizar a partir de ahora la paridad en el proceso de elección de los representantes de sus órganos de extracción, según la resolución adoptada por la Presidencia de la Cámara y que ha sido apoyada por todos los grupos a excepción de Vox.

Esta iniciativa ha sido objeto de debate hoy en la Junta de Portavoces, que ha votado esta iniciativa destinada a blindar la representación igualitaria de hombres y mujeres en estos órganos que emanan del Parlamento. El acuerdo ha salido adelante gracias al apoyo de PSOE-A, PP-A, Cs y Adelante Andalucía y solo ha contado con la oposición de Vox.

Esta resolución que firma la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, pretende dar respuesta al conflicto planteado para afrontar la renovación de tres consejeros de la Cámara de Cuentas, ya que no se alcanzó ningún acuerdo en la propuesta de candidatos por parte de los grupos parlamentarios de Cs, Adelante Andalucía y Vox, ya que sus aspirante no permitían cumplir con la paridad.

Esta iniciativa pretende establecer la forma de resolver las situaciones de bloqueo en la designación de candidatos para hacer cumplir la paridad en el caso en no haya acuerdo entre los grupos. Se determina así el criterio que garantiza la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos órganos cuyos representantes son elegidos por el Parlamento y se exige a los grupos con mejor representatividad el cambio de sus candidatos en caso de que no se ajusten a la paridad requerida. De esta forma se pide a estos grupos con menor representación que retiren sus propuestas y presenten otras que incluyan a personas del sexo que quedaría que no estaría suficientemente representado en dicho órgano.

Vox argumentó su rechazo a este acuerdo en que para resolver la discriminación la hacemos haciendo otra, en este caso hacia el grupo minoritario que siempre se vería perjudicado, ya que serían ellos los que tendrían que cambiar su propuesta para hacer cumplir la paridad.

Los grupos parlamentarios habrán de proceder a tal fin consecutivamente, por orden de menor a mayor representación, hasta que las propuestas resultantes, en su conjunto, alcancen la presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Según la resolución, el empleo del criterio de la representación a estos fines es coherente con el uso de dicho principio que el Reglamento del Parlamento de Andalucía lleva a cabo en algunos de sus artículos al objeto de resolver determinadas situaciones de empate o bloqueo.