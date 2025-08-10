Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un padre se enfrenta a 34 años de cárcel tras ser acusado de violar a su hija de 10 años en Jaén

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que indemnice a su hija en 30.000 euros por los daños morales sufridos

EP

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:12

Un padre se enfrenta a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija de 10 años. Es la petición del Ministerio Fiscal tras ... acusarlo de dos delitos de agresión sexual y otro delito continuado de abusos sexuales. Además de la pena de prisión, Fiscalía solicita que se le impongan 24 años de libertad vigilada y otros 24 años de prohibición de comunicarse o acercarse a su hija.

