Un padre se enfrenta a 34 años de cárcel tras ser acusado de violar a su hija de 10 años en Jaén

Un padre se enfrenta a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija de 10 años. Es la petición del Ministerio Fiscal tras ... acusarlo de dos delitos de agresión sexual y otro delito continuado de abusos sexuales. Además de la pena de prisión, Fiscalía solicita que se le impongan 24 años de libertad vigilada y otros 24 años de prohibición de comunicarse o acercarse a su hija.

También pide que se inhabilite durante 15 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que indemnice a su hija en 30.000 euros en concepto de daños morales sufridos.

Tal y como señala el escrito de calificación provisional recogido por Europa Press, el acusado, con la excusa de explicarle la reproducción acabó violando a su hija de 10 años. A los dos años se volvería a repetir otra violación.

Entre una y otra agresión sexual, la niña, que ya es mayor de edad, relató que su padre «aprovechaba cualquier ocasión para realizarle tocamientos» de índole sexual, con la advertencia de que «no contará nada a nadie o que le pegaría y no volvería más a ver más a su madre». A ello se le suma agresiones físicas como bofetadas si no accedía a sus deseos.

El juicio se iba a celebrar inicialmente en la Audiencia de Jaén el pasado 18 de junio pero acabó siendo aplazado por coincidencia para los abogados con otros juicios. De esta forma, está previsto que pueda volver a celebrarse después de las vacaciones de verano y en todo caso, antes de que finalice el año.