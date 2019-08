La oposición pide la comparecencia urgente de Aguirre y Facua su dimisión PSOE-A y Adelante Andalucía consideran «negligente» la gestión de la Junta en el brote de listeria y el PP-A pide que se deje el enfrentamiento político JOSÉ LUIS PIEDRA Miércoles, 21 agosto 2019, 18:02

La gestión de la crisis alimentaria del brote de listeria encendió todas las críticas de la oposición que coincidió en calificar de «negligente» la actuación del Gobierno andaluz y en pedir también la comparecencia urgente en el Parlamento andaluz del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para que dé las oportunas explicaciones sobre esta grave situación.

El PSOE-A registró una solicitud a la Diputación Permanente de la Cámara andaluza para que convoque una comisión de Salud para que el consejero informe sobre la gestión de este brote, según aseguró el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Fiscal, que añadió que «se espera también a que Juanma Moreno dé la cara y no siga escondido y de vacaciones ante una crisis de salud pública que ya se ha cobrado alguna vida, ya que Andalucía necesita un presidente con firmeza y responsabilidad, que se remangue y se ponga al frente de esta situación», apostilló.

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, dijo que tend´ria que ser el consejero el que de 'motu propio' diera las explicaciones oportunas, pues se trata de un asunto lo suficientemente urgente e importante. La dirigente de la confluencia de izquierdas denunció que «se ha producido una falta de agilidad importante, propia de un gobierno lento, tras conocer que reaccionaron varios días tarde para retirar la carne«.

Más contundentes en sus críticas fue la organización Facua-Consumidores en Acción que llegó a pedir la dimisión del consejero de Salud por su «nefasta» gestión de la alerta sanitaria, además de anunciar que llevará a los tribunales a la empresa Magrudis, responsable de la elaboración y distribución de los productos afectados por la listeria.

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, calificó de «extrema gravedad la sucesión de errores y falsedades» en las que ha incurrido la Consejería que dirige Jesús Aguirre en todo el proceso y especialmente su injustificado retraso en la gestión de la crisis, especialmente a lo largo de la última semana. Dese la federación de consumidores no se entiende que se haya tardado tanto tiempo en dar a conocer el nombre de la marca afectada. En este sentido, se censuró a la Consejería por esperar hasta el 19 de agosto para pedir al Laboratorio Municipal de Sevilla que tomase muestras de otros productos fabricados por la empresa para su análisis. Asimismo, se criticó también que dese la Consejería se aconsejara que en los casos en los que no se había ingerido carne mechada no era necesario acudir a centros sanitarios, por lo que se obviaba la posibilidad de la bacteria estuvieses presente que a en otros productos de la firma, descartando de forma irresponsable la posibilidad de contaminación cruzada.

Por su parte, el PP-A andaluz solicitó no contribuir al enfrentamiento político ante una tema de gravedad en la que está en juego la salud de muchas personas que debe ser lo primero, según manifestó el vicesecretario general del PP-A, Tono Martín, que dijo que la confrontación política ahora es ahora una bajeza absoluta y una falta de responsabilidad política«.

Según el dirigente popular, «lo importante ahora mismo son las personas y en estos momentos hay que estar con ellas y más adelante se dirimirán las responsabilidades administrativas y políticas, por lo que no vamos a contribuir en este pim pam pum político que es una falta de respeto a los afectados«.