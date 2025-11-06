Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pleno del Parlamento debatirá las enmiendas el próximo martes. Sur
Política andaluza

La oposición enmienda la totalidad del Presupuesto de Andalucía con la sanidad en el centro de la crítica y las elecciones en el horizonte

El Parlamento abordará la semana próxima el primer debate sobre las cuentas, que se aprobarán antes de fin de año

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y en plena ofensiva de la oposición a raíz de la crisis en el programa de ... cribado del cáncer de mama, el debate sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 se iniciará la semana próxima teñido por la polémica en torno al estado de la sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  5. 5 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  8. 8

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  9. 9

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  10. 10 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La oposición enmienda la totalidad del Presupuesto de Andalucía con la sanidad en el centro de la crítica y las elecciones en el horizonte

La oposición enmienda la totalidad del Presupuesto de Andalucía con la sanidad en el centro de la crítica y las elecciones en el horizonte