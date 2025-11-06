La oposición enmienda la totalidad del Presupuesto de Andalucía con la sanidad en el centro de la crítica y las elecciones en el horizonte

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y en plena ofensiva de la oposición a raíz de la crisis en el programa de ... cribado del cáncer de mama, el debate sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 se iniciará la semana próxima teñido por la polémica en torno al estado de la sanidad.

Todos los grupos de la oposición, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han anunciado la presentación de enmiendas a la totalidad a la Ley de Presupuestos que se debatirán el próximo miércoles.

Como viene siendo habitual desde que salieran a la luz los problemas en el cribado, que generaron la mayor crisis política de la legislatura con la dimisión de la consejera de Salud y una posterior cascada de destituciones, las iniciativas de los grupos de la oposición se sustentaron en duras críticas a la política sanitaria de la Junta.

«Sanidad destrozada»

El diputado socialista Mario Jiménez fundamentó la presentación de la enmienda en que el anteproyecto de Presupuestos, en su opinión, blinda el modelo que favorece que la sanidad pública «esté destrozada» como consecuencia de una gestión negligente en la que no se atiende ni siquiera «a las personas con cáncer, y que dispara el saqueo a lo público para enriquecer a la sanidad privada».

En su opinión, eso es razón suficiente para rechazar las cuentas presentadas por el Gobierno, que impulsa «un modelo económico y político que ha destrozado nuestros servicios públicos», y cuya propuesta de presupuestos, aseguró, «perpetúa el modelo de saqueo a la sanidad pública que destroza vidas y familias, y que no garantiza la atención en políticas imprescindibles como las de sanidad, dependencia o educación.

En esa línea, Jiménez mostró el respaldo de su partido a las movilizaciones convocadas por sindicatos y la coordinadora de 'mareas blancas' en las ocho capitales andaluzas para el próximo domingo aseguró que se está produciendo un llamamiento ciudadano por la dimisión del presidente de la Junta.

Enmienda a Juanma Moreno

También el portavoz de Vox, Manuel Gavira, anunció que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos con dos argumentos similares: el estado de la sanidad y los motivos que a su juicio existen para que los andaluces «enmienden» la gestión de Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz.

Según Gavira, aunque el proyecto de Presupuestos presentado por el Ejecutivo es el de mayor dotación de la historia, ello no implica una mejora de los servicios públicos que se prestan a los andaluces. En su opinión, lo ocurrido con la crisis del cribado de cáncer de mama o con las listas se espera demuestran que a Moreno «no le interesa la salud de los andaluces».

Sanz recordó que el presupuesto sanitario de la Junta se ha duplicado desde la llegada de Juanma Moreno

El portavoz de Vox sacó la larga lista de reproches de su partido por los supuestos incumplimientos del PP de acuerdos alcanzados y aseguró que en los tres últimos años, mientras los populares han contado con mayoría absoluta en el Parlamento, Vox ha presentado más de 2.000 enmiendas parciales a los diferentes proyectos de presupuestos. La mayoría, dijo, se rechazaron y las pocas que se aprobaron no se cumplieron.

Adelantó que en el debate de la semana próxima, los diputados de Vox dirán que las cuentas presentadas por el Gobierno «son malas para los andaluces« y afirmó que espera que más pronto que tarde sean las elecciones autonómicas y que los andaluces enmienden entonces la gestión del gobierno encabezado por Juanma Moreno.

Mil millones más

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, recordó que el proyecto de Presupuestos que el Gobierno ha presentado para su debate aumenta en mil millones de euros la partida para sanidad, por lo que la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista argumentando que se debilita ese servicio público entraña mala fe. «Este gobierno ha duplicado el presupuesto sanitario desde la etapa PSOE a la etapa actual de Juanma Moreno«, dijo.

Reconoció que en la gestión sanitaria «siempre habrá cosas que mejorar» y atribuyó a los socialistas la intención de destruir al Gobierno andaluz sin que le importe la salud de los andaluces.

«Nunca ha habido tanto dinero para la sanidad pública», dijo tras recordar que por primera vez en la historia Andalucía está por encima de la media en gasto sanitario por habitante. «Siempre éramos los últimos en la etapa de quien presenta la enmienda a la totalidad», ironizó.