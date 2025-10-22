La oposición desdeña la mano tendida de Antonio Sanz para «abrir una nueva etapa» en la sanidad

Una semana después de haber tomado posesión como consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz se enfrentó este miércoles a su primera prueba de ... fuego parlamentaria durante el debate general sobre la sanidad andaluza, que se celebró, después de que la oposición llevara dos años pidiéndolo, a instancias del gobierno autonómico y a raíz de la crisis abierta por los errores en el cribado del cáncer de mama. La sesión, en un clima de gran expectación, evidenció las discrepancias sobre la gestión sanitaria en la comunidad y que quedaron de manifiesto en el desdén con el que PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante acogieron la mano tendida por Sanz para «abrir una nueva etapa» en la gestión de la sanidad pública andaluza sustentada «en el diálogo».

Antonio Sanz subió a la tribuna de oradores con un paquete de dieciséis medidas para impulsar y mejorar el sistema sanitario público andaluz y que van desde un nuevo plan de infraestructuras sanitarias hasta la ampliación y estabilización de las plantillas de profesionales pasando por un refuerzo del modelo de atención hospitalaria, la incorporación de nuevas categorías profesionales, avances en los programas de transplantes o una «revolución digital sin precedentes» en el sistema. Unas actuaciones que pretende llevar a cabo con un comité de expertos al que invitó a participar «a todos» en referencia no sólo a los partidos de la Cámara sino también a los diferentes colectivos sanitarios.

«Por encima de ideología»

En esta línea, el consejero de Sanidad defendió que el sistema de salud «está por encima de todos, de ideología y de intereses partidistas» y por ello apeló a terminar «con el ruido». «Entre una pancarta y un paciente, nosotros vamos a elegir al paciente; entre un titular y una vida, elegiremos la vida; y entre la ideología y la humanidad, elegiremos la humanidad. La sanidad andaluza no puede ser campo de batalla electoralista», remarcó.

Este clima de diálogo y de búsqueda de entendimiento duró poco porque la sesión fue volviéndose poco a poco más tensa medida que los grupos políticos fueron tomando la palabra. Antonio Sanz se tuvo que batir el cobre frente a los portavoces María Márquez (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante), quienes afearon al presidente de la Junta que se ausentara del Parlamento tras escuchar la primera intervención del consejero de Sanidad, una actitud que llegaron a catalogar de «cobardía».

Márquez contrastó «la valentía y la dignidad» de las mujeres andaluzas con cáncer al denunciar la situación que sufrían con la actitud «cobarde» de Moreno al dejar «su sillón vacío» durante el debate. «Ante tanta valentía y dignidad de las mujeres de esta tierra, todavía no hemos visto en el presidente de la Junta la decencia, la humanidad y la humildad que requiere una situación como la que estamos viviendo», subrayó, al tiempo que criticó que el presidente andaluz «se esconda» detrás de Sanz, a quien catalogó como «consejero de propaganda y censura y ahora consejero quita vergüenza».

Asimismo, la portavoz del PSOE puso en valor que Andalucía es una tierra que «se levanta ante las injusticias», denunció «el colapso» de la sanidad pública por las políticas del PP y concluyó pidiendo: «Menos propaganda y más medios; menos seguros privados y más sanidad pública; y menos mentiras y más vergüenza política».

Por su parte, Gavira calificó de «falsas» las promesas de la Junta para mejorar la sanidad e ironizó con el hecho de que aunque Juanma Moreno sea «rey mago (lo será en la próxima Cabalgata de Sevilla) no va a poder hacer magia» para solventar la situación cuando quedan pocos meses para las elecciones autonómicas. El portavoz de Vox admitió que la mayoría de los males de la sanidad andaluza «no los ha provocado el PP sino el PSOE, pero el PP lleva siete años gobernando y no ha resuelto ni uno».

Desde los grupos de la izquierda alternativa, Inmaculada Nieto, tras denunciar «la cobardía» de Moreno que es quien, a su juicio, debía haber comparecido como «responsable último» de las políticas sanitarias de la Junta, sostuvo que la actual situación del sistema público de salud es fruto de las decisiones que el PP ha ido tomando y que han ido consolidando «a través de una estrategia calculada, el fortalecimiento de la sanidad privada, gracias al debilitamiento del sistema sanitario público».

José Ignacio García reprochó al presidente andaluz que «se esconda» tras el consejero de Sanidad y sostuvo que la crisis por el cribado de cáncer es «la punta del iceberg del colapso del sistema sanitario público andaluz». Además se refirió a la denuncia de la asociación Amama sobre manipulación de historias clínicas de pacientes: «Borra pruebas quien tiene algo que esconder».

Por parte del PP intervino la portavoz de Sanidad, Beatriz Jurado, quien reprochó a la izquierda «sincronizada» el «uso que hacen de las mujeres y de su dolor y que no daña a Juanma Moreno, sino a la credibilidad en el sistema público de salud» y criticó el feminismo de «hipocresía y pancarta» del PSOE preguntándose donde estaban para defender a las víctimas de violencia de género por los fallos de las pulseras anti maltrato.

Tras el debate se debatieron las propuestas de los grupos aceptando el PP nueve de Vox, dos del PSOE, cuatro de Por Andalucía y cinco de Adelante.