Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sanz, en la tribuna de oradores, duranta la sesión plenaria celebrada en la tarde de este miércoles en el Parlamento regional. SUR

La oposición desdeña la mano tendida de Antonio Sanz para «abrir una nueva etapa» en la sanidad

El consejero se bate en una sesión tensa contra el PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante, que denuncian «la cobardía» de Juanma Moreno por ausentarse del debate

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:40

Comenta

Una semana después de haber tomado posesión como consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz se enfrentó este miércoles a su primera prueba de ... fuego parlamentaria durante el debate general sobre la sanidad andaluza, que se celebró, después de que la oposición llevara dos años pidiéndolo, a instancias del gobierno autonómico y a raíz de la crisis abierta por los errores en el cribado del cáncer de mama. La sesión, en un clima de gran expectación, evidenció las discrepancias sobre la gestión sanitaria en la comunidad y que quedaron de manifiesto en el desdén con el que PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante acogieron la mano tendida por Sanz para «abrir una nueva etapa» en la gestión de la sanidad pública andaluza sustentada «en el diálogo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La oposición desdeña la mano tendida de Antonio Sanz para «abrir una nueva etapa» en la sanidad

La oposición desdeña la mano tendida de Antonio Sanz para «abrir una nueva etapa» en la sanidad