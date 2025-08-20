Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un operario deja un féretro en un contenedor de basura cerca de un cementerio

El Ayuntamiento de Castiblanco de los Arroyos ha anunciado que «se tomarán las correspondientes medidas para que no vuelvan a suceder»

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:06

Un operario de la empresa contratada por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) para el servicio de enterramiento ha dejado un féretro en ... un contenedor de basura situado en las inmediaciones del cementerio municipal. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Consistorio procedió a la retirada y traslado del féretro.

