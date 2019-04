Obama: «Los viajes más memorables han sido con mis hijas»

Barack Obama no ha decepcionado. La presencia del expresidente de Estados Unidos en Sevila está colmando las expectativas. Como invitado estrella del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) Obama ha hablado esta tarde de viajes, pero como punto de partida a sus visiones sobre el cambio climático, los populismos, los derechos de la mujer, el fenómeno migratorio y el futuro de la juventud, su especial preocupación desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2017.

Ante un auditorio arrobado con más de dos mil personas, sobre todo ha hablado de sus hijas Sasha y Malia y de su esposa Michelle. «Viajar te hace crecer», ha dicho nada más arrancar 'Una charla con el presidente Barack Obama' conducida por el presidente del grupo de hoteles Hilton, Christopher J. Nassetta.

«Los viajes más memorables han sido aquellos que he hecho con mis hijas, algunos han sido espectaculares. Ver a niñas de siete años experimentando con ojos de descubrimiento lugares y sensaciones es algo que siempre recordaré». Ha evocado una visita al Kremlin de Moscú y al Vaticano o a Ghana siendo presidente y ha mencionado América del sur como destinos que le gustaría explorar ahora que ya no cruza países y océanos en el Air Force One. «Para mí es muy preciado viajar ahora con la familia, con mis hijas de otra manera», ha dicho apuntando que le queda poco tiempo para disfrutar de estas escapadas familiares pues sus hijas tienen 20 y 17 años y una ya está fuera de casa.

En el 'flashback' al que Nassetta le ha sometido casi todo el tiempo, Obama ha recordado un viaje a Europa antes de conocer Kenia. Entonces era un joven que se alojaba en pensiones y comía bocadillos. Ha contado un trayecto en autobús de noche desde Madrid a Barcelona en el que hizo «algún amigo». Desde Barcelona voló a Kenia a conocer a la familia paterna. Obama ha confesado que apenas trató a su padre, fallecido cuando era joven. Quiso recorrer el país en el que su progenitor nació cuando tenía veintitantos años. Allí estuvo un mes y sacó la conclusión de que viajar «nos recuerda lo que compartimos y tenemos en común», una reflexión que le sirvió para apreciar más y mejor su país y mirar con mente abierta los problemas de otros territorios en su etapa en la Casa Blanca. «No siempre nos hemos involucrado en los problemas de otros y eso nos ha dado una imagen de arrogantes e insolentes», ha dicho en tono autocrítica sobre Estados Unidos.

Los dos interlocutores iban vestidos de manera informal, con chaqueta, pero sin corbata y desplegando una complicidad que revela un trato de muchos años. Entre los dos suman ocho hijas, todas chicas, dos del expresidente y seis del hotelero. Sobre ello se han gastado bromas en un debate en el que Obama ha levantado aplausos con frases rotundas en defensa de la igualdad de la mujer. «Me llevó seis meses en la Casa Blanca darme cuenta que en las reuniones del gabinete (secretarios como aquí ministros) los hombres hablaban todo el rato, aunque no supieran del asunto; tuve que decirle a las mujeres que dieran un paso al frente».

Obama, que ha revelado que escribe sus memorias, ha intercalado mensajes críticos hacia el populismo político, sin aludir a Donald Trump, pero sí relacionando este movimiento con la discriminación hacia inmigrantes y mujeres. «El populismo que rechaza a las minorías tiene mucho en común con el que aparta a las mujeres». «Aquellos que quieren preservar una sociedad patriarcal y una relación desigual de género, ambos tipos de populismo tienen mucho que ver con defender el status quo, y en las sociedades avanzadas quienes ocupan el status quo, quienes se ven amenazados son los hombres».

Reunión con Sánchez

El expresidente norteamericano ha mantenido una entrevista de media hora con Pedro Sánchez tras terminar su conferencia. En ella Obama ha departido con el presidente del Gobierno español sobre los mismos asuntos que ha expuesto ante el auditorio: su preocupación por los jóvenes y el empleo, el siglo XXI como el de las mujeres y el cambio climático, según fuentes de Moncloa. «Algunos de los lugares más espectaculares del mundo que siempre queremos visitar no van a sobrevivir si suben los océanos unos centímetros», alertó el expresidente americano en su intervención.

Obama llegó esta madrugada en un avión privado al aeropuerto de San Pablo de Sevilla. Se hospeda en el hotel Alfonso XIII en el corazón de Sevilla y a pocos metros de los lugares históricos como el Real Alcázar y la Giralda. Obama ha hecho turismo tan de incógnito que ha sido casi imposible cazarlo con una cámara. Para esta noche se le espera en una cena en la Real Maestranza. En la cumbre de turismo que se celebra ha saludado uno a uno en una zona 'vip' a 63 personas, en su mayoría empresarios de las grandes cadenas hoteleras que han podido pagar por el 'selfie', y autoridades. Además de Sánchez, a la conferencia coloquio de Obama ha acudido el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Obama tiene previsto abandonar mañana jueves Sevilla, una ciudad que se quedó sin visitar en 2016 cuando era presidente y realizó su última visita institucional a España. Un atentado contra cinco policías en Dallas forzó la suspensión de un paseo privado con el Rey Felipe por el centro histórico de la capital andaluza. La familia conoce Andalucía. Su mujer Michelle y su hija Sasha visitaron la Costa del Sol en el verano de 2010.