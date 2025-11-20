Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana

España afronta esta semana el primer temporal del invierno. La entrada de una masa de aire de origen ártico ha comenzado ya a desplomar los ... termómetros este jueves, con un total de 14 provincias con avisos por nieve, oleaje y viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el caso de Andalucía, el organismo advierte de un «descenso térmico para las próximas jornadas. Los días más frescos en la región serán el viernes y el sábado. El domingo comenzarán a recuperarse las temperaturas. Apenas se producirán precipitaciones esta semana», agrega en su último resumen publicado en la red social X.

Sin embargo, el guión meteorológico volverá a dar un giro a partir del próximo lunes. Superado el episodio de frío, el pronóstico de Aemet prevé la llegada de nuevas precipitaciones a la comunidad a partir del mediodía del lunes 24 de noviembre. La probabilidad de registrar chubascos superará el 65% en todas las capitales de provincia, con la excepción de Sevilla (con una posibilidad del 50%), Huelva ( 45%) o Málaga (un 25%). Almería es la única ciudad donde no se esperan lluvias. El interior de Jaén y Granada son los puntos donde es más posible que regresen los paraguas, junto a la zona de la Sierra de Aracena en Huelva.

Ampliar Probabilidad de chubascos este próximo lunes en Andalucía, según Aemet.

En cuanto a las temperaturas, Cádiz y Almería (con 20 y 19 grados de máxima respectivamente) serán las capitales con registros más elevados cara al lunes. Por contra, Córdoba y Granada marcarán las mínimas de dicha jornada, con seis grados, que se duplicarán en puntos de Almería, Málaga o Cádiz (donde los mercurios no retrocederán de los 13-14 grados).

El martes, Aemet amplía la probabilidad de chubascos hasta el mediodía en Andalucía, que se mantendrá por encima del 70% -especialmente entre las 6.00 y las 12.00 horas- en Jaén, Granada, Cádiz y Córdoba. Dicha posibilidad empezará a descender desde las 12.00 y será testimonial -por debajo del 20%- a partir de las seis de la tarde.