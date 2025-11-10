La nueva oferta de empleo del SAS suma 10.800 plazas para el año próximo

La nueva oferta de empleo del Servicio Andaluz de Salud contempla un total de 10.800 plazas. El acuerdo ha sido conocido este lunes en ... el Consejo de Gobierno de la Junta, y aunque se trata de una propuesta para este año, la mayor parte se materializará durante el año próximo.

La convocatoria responde a la tasa de reposición máxima del 120 por ciento permitida para sectores prioritarios en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023, pero también se incorporan plazas de nueva creación, además de una tasa específica vinculada a la previsión de jubilaciones que se producirán en los próximos años. La falta de reemplazo a los médicos que dejan la actividad por motivos de edad es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema público de salud.

Esta oferta consolida la planificación plurianual de recursos humanos iniciada durante el año pasado y, según la Junta, permite continuar reforzando la estructura del sistema sanitario público andaluz.

Del total de 10.800 plazas, 4.271 corresponden a la tasa de reposición autorizada para el sector sanitario, mientras que 3.851 constituyen la tasa adicional, de las que 3.773 son de nueva creación. Entre estas están incluidas las anunciadas el mes pasado para hacer frente a la crisis de los cribados, 705 nuevos profesionales que ya se han comenzado a contratar han sido destinados específicamente a los programas de detección precoz del cáncer de mama, colon y cuello de útero

Jubilaciones

A las anteriores se suman 2.167 plazas vinculadas a jubilaciones previstas en 2026 y 2027, con lo que se pretende garantizar que el relevo generacional se produzca con estabilidad y sin merma en la atención sanitaria.

En el Gobierno andaluz tienen previsto abrir hasta marzo 22 nuevas infraestructuras sanitarias. Con estas incorporaciones, se podrá dotar de personal a las mismas, pero también se contempla reforzar centros de salud y hospitales, ampliar la cartera pública de servicios y fortalecer programas prioritarios como la detección precoz del cáncer de mama, colon y cuello de útero, según explican desde al Consejería de Salud.

También se refuerzan áreas como salud mental, cuidados paliativos, atención a la cronicidad, tratamiento CART, trasplante pulmonar y salud bucodental infantil, así como sistemas de información y contratación pública.

En cuanto a la distribución por categorías, destacan las correspondientes a Enfermería, con más de 2.500 plazas, seguidas de licenciados sanitarios, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, celadores y auxiliares administrativos. Como en convocatorias anteriores, un 10% del total quedará reservado para personas con discapacidad, cumpliendo la cuota legal y fomentando una incorporación inclusiva a la función pública sanitaria.

La propuesta aprobada en Mesa Sectorial será elevada ahora a la tramitación del Decreto de Oferta de Empleo Público, que se aprobará por el Consejo de Gobierno durante el mes de diciembre. Desde 2019, el SAS ha resuelto procesos que han permitido la estabilización de 58.701 profesionales, con otros 21.953 en ejecución, por lo que la nueva oferta sigue consolidando un empleo público estable, previsible y con capacidad de respuesta a las necesidades asistenciales.