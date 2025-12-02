La nueva Ley de Turismo incrementa las sanciones contra alojamientos y actividades ilegales

El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que contempla un endurecimiento notable de sanciones contra alojameintos y ... actividades clandestinas o ilegales, además de establecer un nuevo marco jurídico que moderniza, ordena y fortalece al sector turístico de la comunidad, motor estratégico de la economía regional.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, calificó esta norma de «ambiciosa, valiente y necesaria» tras cuatro décadas sin una regulación integral en esta materia y subrayó que «se ha construido desde el diálogo y la participación efectiva ce proyecto no nace de un despacho, sino del sector tras impulsar un proceso participativo real con más de 1.700 aportaciones a través de las diferentes mesas sectoriales en todas las provincias».

El consejero afirmó que «un aspecto fundamental de la ley es la regulación específica para combatir la actividad clandestina o ilegal, endureciendo las sanciones de una forma notable». De esta forma, la cuantía de las sanciones leves crece de 2.000 a 10.000 euros, mientras que las graves, que se situaban entre los 2.000 y 18.000 euros, suben a la horquilla entre 10.000 y 100.000 euros.

Arturo Bernal preció que las infracciones muy graves, que se encontraban entre los 18.000 y 150.000 euros, ahora pasan a ser de entre 100.000 y 600.000 euros, que sancionarán comportamientos como el de obstruir una labor inspectora o presentar declaración falsa, incorrecta o inexacta cuando se está haciendo una declaración responsable para la inscripción en un registro de una actividad cualquiera.

El titular de Turismo aseguró que esta elevación del régimen sancionador tiene como objetivo evitar cualquier actividad ilegal o clandestina y lamentó ante la inoperancia del registro único de viviendas del Estado que, a su juicio, «no está sirviendo para ello y más bien se está dedicando a crear incertidumbre y más problemas».

El proyecto incorpora «la inteligencia turística como elemento vertebrador de la toma de decisiones», así como desde la Junta defienden que el uso de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación permite «elevar la competitividad del destino y mejorar la planificación de los recursos turísticos».