Novedad en la tramitación del reconocimiento de la dependencia en Andalucía: estos colectivos tendrán preferencia

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que ... se establecen determinados supuestos de tramitación preferente en relación con el procedimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en Andalucía.

Así, se establece que determinados grupos tendrán prioridad en este procedimiento, como los menores de hasta 14 años, los mayores de 90, las personas que padezcan Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y aquellas en situación de cuidados paliativos, entre otros.

Además, con esta orden también se van a beneficiar las personas en situación de dependencia con discapacidad que terminen su etapa en un centro educativo y necesiten continuidad asistencial.

Asimismo, el documento hace hincapié en la libertad de elección dentro del catálogo completo de prestaciones o servicios.

Esta medida ha sido posible gracias al decreto de simplificación administrativa, con el que se puso en marcha el nuevo procedimiento para transformar el modelo de atención a la dependencia, que ya establecía algunos supuestos de tramitación preferente, como las víctimas de violencia de género, según ha informado la Junta en una nota.

Por tanto, se trata de un paso más dentro del nuevo modelo de la dependencia que la Junta está implantando, «una transformación que está dando resultados, tal y como demuestran los últimos datos disponibles del Imserso».

Nuevo récord

Así, a cierre de julio de 2025, Andalucía volvió a batir récord al incrementar en más de 1.400 las personas atendidas respecto al mes anterior, hasta superar las 304.000, según la Junta, que ha apuntado que el número de prestaciones también superó «máximos históricos al aumentar en más de 1.500 respecto a junio y alcanzar una cifra de más de 456.000». Además, según la Junta, el número de días de espera continúa bajando mes a mes en Andalucía.

Entre las medidas implantadas en el marco de la transformación del sistema de la dependencia, cabe destacar la simplificación del procedimiento de obtención del grado de dependencia a una sola visita y resolución.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha pasado de cinco aplicativos informáticos a uno solo, que permite conocer la situación exacta de cada expediente durante todo el proceso.

Ahora, con la aprobación de esta orden, «que agiliza plazos y da prioridad a los colectivos más vulnerables, Andalucía sigue avanzando en la mejora del sistema de la dependencia, el más grande de España, dando un paso más para impulsar un sistema de la dependencia centrado en las personas, más ágil, eficiente y humano», según la Junta.