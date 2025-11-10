Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nicolás Navarro será viceconsejero de Salud en plena reforma del área

El vicepresidente primero de la Diputación de Granada y teniente alcalde de Motril, médico de profesión, será el número dos de Antonio Sanz

Mercedes Navarrete

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:12

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reunirá este lunes de manera extraordinaria para nombrar como nuevo viceconsejero de Salud al médico ... Nicolás Navarro Díaz (Motril, 1980), actual vicepresidente primero de la Diputación provincial de Granada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Motril y jefe del servicio de Urgencias en el Hospital HLA Inmaculada.

