Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Suben a once los municipios andaluces en alerta por el virus del Nilo

Detectan en la localidad sevillana de Aznalcázar circulación del virus en mosquitos culex

E. Press

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área ... en alerta el municipio sevillano de Aznalcázar tras detectar circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos culex procedentes de una trampa situada a menos de 1,5 kilómetros del núcleo de población. También se han detectado mosquitos con VNO en una trampa situada en el término municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que el municipio se mantiene en riesgo alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  4. 4 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  5. 5 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  6. 6 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  7. 7

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  8. 8 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  9. 9 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera
  10. 10

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Suben a once los municipios andaluces en alerta por el virus del Nilo

Suben a once los municipios andaluces en alerta por el virus del Nilo