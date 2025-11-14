Suben a once los municipios andaluces en alerta por el virus del Nilo

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área ... en alerta el municipio sevillano de Aznalcázar tras detectar circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos culex procedentes de una trampa situada a menos de 1,5 kilómetros del núcleo de población. También se han detectado mosquitos con VNO en una trampa situada en el término municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que el municipio se mantiene en riesgo alto.

De este modo, ya son once los municipios andaluces en alerta, y Aznalcázar se une en esta situación al municipio gaditano de La Línea de la Concepción, que permanecerá en alerta hasta el 9 de diciembre; el cordobés de Guadalcázar, donde se ha prorrogado la situación hasta el 3 de diciembre; y los sevillanos de Las Cabezas de San Juan, hasta el 20 de noviembre; Morón de la Frontera hasta el 26 de noviembre; La Rinconada y Almensilla, hasta el 27 de noviembre; San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves, hasta el 9 de diciembre, y Burguillos y la entidad poblacional Torrepalma de Carmona, hasta el 10 de diciembre, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota de prensa.

Consecuencias de la alerta

De acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado declarar área en alerta Aznalcázar hasta el 12 de diciembre. La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Aznalcázar y a la Diputación de Sevilla.

Control de mosquitos

Por otro lado, la búsqueda activa de casos leves en las áreas en alerta y las comarcas de especial seguimiento contempladas en el vigente Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía ha realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 393 usuarios y todos han resultado negativos. Esta temporada, se han registrado tres casos confirmados de FNO en adultos, en Mojácar (Almería), Morón de la Frontera y La Rinconada (Sevilla), además del caso probable de un menor en Andújar (Jaén).

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 208 trampas instaladas, se ha observado abundancia de mosquitos en los municipios de Estepona (Málaga) e Isla Mayor (Sevilla); nivel elevado en Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río (zona Cañada de los Pájaros), ambos en la provincia de Sevilla; y nivel moderado en los municipios de Barbate (Cádiz); Motril (Granada); Alhaurín de la Torre, Mijas y Málaga capital; Almensilla, Bollullos de la Mitación, Coria del Río y La Puebla del Río (Brazo del Este) (Sevilla). El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.