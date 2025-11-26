Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una paciente se realiza una mamografia. Sur
Política andaluza

Todas las mujeres afectadas por los fallos en el cribado tendrán realizada su prueba este viernes

La Comisión de Seguimiento constata que el compromiso asumido por la Consejería se cumplirá al atenderse antes del 28 de noviembre a las 2.317 pacientes

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:48

La Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama ha constatado en su reunión de este miércoles que en dos ... días se habrá cumplido el compromiso de realizar las pruebas complementarias a las 2.317 mujeres con diagnósticos no concluyentes en sus mamografías.

