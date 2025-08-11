Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un termómetro en la vía pública en Sevilla EFE

Mueren en Andalucía un joven de 22 años y una mujer de 61 por golpes de calor

Con estos dos casos, se eleva a 141 el número de fallecidos por causas relacionadas con el calor en la comunidad durante este verano

E. PRESS

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:20

Una mujer de 61 años, residente en Cádiz, y un hombre de 22, natural de Jaén, han fallecido por golpe de calor en la vía ... pública tras la exposición a altas temperaturas. Así lo ha confirmado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a partir de los datos del servicio de Vigilancia entre el 13 de julio y el 11 de agosto. Con estos dos casos, se eleva a 141 el número de fallecidos por causas relacionadas con el calor en la comunidad durante este verano.

