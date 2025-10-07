Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere el tercer herido en el tiroteo de una urbanización de Carmona

SUR

sevilla.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La tercera víctima del tiroteo ocurrido en una urbanización de Carmona el día 6 de septiembre ha fallecido. El suceso se saldó con dos ... muertos y un herido grave por arma de fuego. Así lo confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso. Los hechos se produjeron en la tarde del día antes, cuando la Guardia Civil recibió una llamada alertando de un posible tiroteo en la zona. Los agentes detuvieron a los supuestos autores de los disparos, de 39 y 27 años de edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  5. 5 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  6. 6

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  7. 7 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años
  8. 8 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  9. 9

    El ceviche de chicharrón, la sorpresa peruana que ya se puede probar en Málaga
  10. 10 ¿500 euros de regalo por abrir una cuenta? Ojo a las tres preguntas que debes hacer al banco antes de aceptar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere el tercer herido en el tiroteo de una urbanización de Carmona