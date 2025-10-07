Muere el tercer herido en el tiroteo de una urbanización de Carmona
SUR
sevilla.
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
La tercera víctima del tiroteo ocurrido en una urbanización de Carmona el día 6 de septiembre ha fallecido. El suceso se saldó con dos ... muertos y un herido grave por arma de fuego. Así lo confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso. Los hechos se produjeron en la tarde del día antes, cuando la Guardia Civil recibió una llamada alertando de un posible tiroteo en la zona. Los agentes detuvieron a los supuestos autores de los disparos, de 39 y 27 años de edad.
