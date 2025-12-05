Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la playa donde apareció el cadáver del menor de cuatro años en Garrucha. EFE / CARLOS BARBA

Muere un niño de forma «violenta» en Almería y la Guardia Civil detiene a su madre y su pareja

El arrestado tenía antecedentes por violencia doméstica sobre el menor desde octubre y una orden de alejamiento sobre la progenitora

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Garrucha amaneció ayer consternada ante la muerte de un menor de cuatro años en una playa de la localidad, limítrofe con Mojácar. Todo ello ocurría ... horas después de que la familia denunciara su desaparición el miércoles por la tarde a través de redes sociales y diera cuenta a las autoridades.

