Muere un niño de forma «violenta» en Almería y la Guardia Civil detiene a su madre y su pareja

Garrucha amaneció ayer consternada ante la muerte de un menor de cuatro años en una playa de la localidad, limítrofe con Mojácar. Todo ello ocurría ... horas después de que la familia denunciara su desaparición el miércoles por la tarde a través de redes sociales y diera cuenta a las autoridades.

En el lugar de los hechos, la Guardia Civil confirmó la muerte violenta del pequeño y la Policía Judicial de Almería se hizo cargo de la investigación para tratar de esclarecer todo lo relacionado con esta atroz muerte que desató una oleada de tristeza en la localidad, de apenas 10.000 habitantes.

Durante la madrugada del jueves los investigadores arrestaron a la madre del menor, de 21 años y embarazada de su actual pareja, por su presunta implicación en el crimen. Horas más tarde, en torno a las 7.00 horas de la mañana, quedó arrestado el varón con el que mantenía una relación -que no se trata del padre biológico de la víctima-, a quién le pesan antecedentes por violencia doméstica sobre el menor con fecha de octubre y, además, una orden de alejamiento sobre la progenitora. Fuentes cercanas al caso confirman a IDEAL que el sospechoso tenía previsto marcharse de Garrucha este mismo jueves en un billete que partía a las 10.00 horas hacia Madrid desde la estación de autobuses.

La labor de los agentes se centra ahora en averiguar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el momento del crimen, en un caso que está declarado bajo secreto de sumario, y si el menor habría muerto en otro lugar y fue trasladado hasta el punto donde fue localizado por las autoridades.

El cuerpo, hallado en torno a las 23.30 horas de la noche del miércoles en la costa del Levante almeriense, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen.

La familia de Luca, el menor hallado sin vida, difundió por redes sociales durante la tarde del miércoles su imagen y la de su madre para dar con su paradero. «Necesito ayuda para encontrar a mi prima (...) tiene un hijo, se ha desaparecido y mandó mensajes escalofriantes a su padre», decía un familiar, otro, especificaba que había sido vista por la playa «esa misma tarde» y, junto a un teléfono de contacto, pedían información de su paradero. Vecinos, familiares y autoridades -Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil- se sumaron a un dispositivo de búsqueda para localizar a los desaparecidos que tuvo un fatal desenlace a las 23.30 horas. A primera hora del jueves el Consistorio garruchero declaró día de luto oficial y ondeó su bandera a media asta en señal de «profundo dolor».