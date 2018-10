Muere una mujer en Sevilla asesinada por su expareja, a la que había denunciado Un policía acompaña al hijo de la mujer asesinada. :: caro. efe El presunto homicida, detenido, cuenta con antecedentes por violencia machista, pero no había ninguna orden de alejamiento MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:01

Fátima, de 36 años y de origen marroquí, será la víctima número 13 en Andalucía y la 43 en España de violencia machista este año. Poco más que un número en la larga lista de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Deja dos hijos menores de 13 y 9 años. Uno de ellos, el chico, fue quien alertó a la Policía de que su madre había sido acuchillada en el rellano del bloque de pisos donde vive, en la barriada Los Pajaritos de Sevilla. El presunto agresor, un hombre de 51 años con quien había tenido una relación, fue detenido horas después.

La historia de Fátima es tremenda. Sufrió malos tratos del padre de sus dos hijos, al que denunció. Este cumple condena en la cárcel desde 2016 aunque no se ha aclarado de qué delito. Fátima conoció luego a Enrique R. B., que era su vecino, pero esta nueva oportunidad de rehacer su vida salió también mal, al ser víctima de nuevo de la violencia machista. Lo denunció y quiso cortar la relación. Ahora, tras esperarla en el portal de su casa y agredirla con un arma blanca hasta matarla, se conoce que el presunto asesino tenía antecedentes por violencia de género contra otras mujeres. Pese a ello y a que era vecino de la víctima no había orden de alejamiento de Fátima tras la denuncia, según confirmaron fuentes policiales a Efe. Si tenía orden de alejamiento de otra mujer en Córdoba, una de las cuatro que lo habían denunciado. Fátima también tenía concedidas medidas de protección por las agresiones del padre de sus hijos. Aún así, no pudo evitar ser asesinada.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó que alrededor de las 8.45 horas se recibió una llamada del hijo menor alertando de que habían apuñalado a su madre y pidiendo ayuda. Los dos hijos se encontraban en el domicilio cuando la agresión mortal. Tras el golpe emocional sufrido, se hicieron cargo de ellos el grupo especializado de apoyo psicológico para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género de la Junta de Andalucía. Ambos se suman a los 31 menores que este año han quedado huérfanos como consecuencia de los crímenes machistas.

Las reacciones políticas no tardaron en lamentar este nuevo crimen contra las mujeres. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y los líderes de la oposición, Juanma Moreno, Teresa Rodríguez, Juan Marín y Antonio Maíllo condenaron el asesinato machista a través de las redes sociales.