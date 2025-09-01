Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere el conductor de un patinete en un accidente en El Ejido

El siniestro se ha producido esta mañana en la carretera que une San Agustín y Almerimar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:31

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL- ... 9008, en El Ejido (Almería), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

