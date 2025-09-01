Muere el conductor de un patinete en un accidente en El Ejido
El siniestro se ha producido esta mañana en la carretera que une San Agustín y Almerimar
Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:31
Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL- ... 9008, en El Ejido (Almería), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El accidente se ha producido a las 6.00 horas de esta mañana, cuando el 1-1-2 ha recibido varios avisos por el choque de un coche y un patinete, quedando el conductor de este último gravemente herido, en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar.
Tras el aviso de los testigos al Teléfono de Emergencias se ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la empresa responsable del mantenimiento de la vía.
A su llegada, los sanitarios no han podido más que confirmar la muerte del conductor del patinete, del que se desconoce identidad, en el lugar del accidente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.