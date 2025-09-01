Muere el conductor de un patinete en un accidente en El Ejido

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL- ... 9008, en El Ejido (Almería), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido a las 6.00 horas de esta mañana, cuando el 1-1-2 ha recibido varios avisos por el choque de un coche y un patinete, quedando el conductor de este último gravemente herido, en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar.

Tras el aviso de los testigos al Teléfono de Emergencias se ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la empresa responsable del mantenimiento de la vía.

A su llegada, los sanitarios no han podido más que confirmar la muerte del conductor del patinete, del que se desconoce identidad, en el lugar del accidente.