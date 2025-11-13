Moreno responde a las críticas de Pedro Sánchez invitándolo a participar en el debate sobre el estado de Andalucía

La Junta no ha tardado en responder a Pedro Sánchez, que el pasado miércoles convirtió sus críticas a la sanidad andaluza en uno de los ... temas centrales de su intervención en el Congreso de los Diputados. Menos de 24 horas después, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció que invitará formalmente al jefe del Ejecutivo central a participar en el debate del estado de la comunidad, que se celebrará antes de final de año.

«Ya que él no hace el debate del Estado de la Nación, estoy seguro que podríamos llegar a un acuerdo en la Mesa del Parlamento para posibilitar que el señor Sánchez venga al debate del Estado de la comunidad a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía«, dijo Moreno antes de participar en la sesión de control en la Cámara autonómica.

En el Gobierno andaluz interpretan el ataque que Sánchez lanzó contra la Junta por el estado de la sanidad y su supuesta privatización como una salida en auxilio de la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A a las elecciones autonómicas, María Jesús Montero, a quien en la Junta consideran incapacitada para participar ese debate por su pasado precisamente como consejera de Sanidad durante los años en los que se practicaron los mayores recortes de la historia.

«A mí no me sorprende porque no es la primera vez que el señor Sánchez sale a salvar a la señora Montero, dada su situación política en Andalucía, donde no levantan las encuestas, donde no levanta expectativas ni ilusión», dijo el presidente de la Junta.

Rigor y seriedad

Tirando de ironía, Moreno lanzó esa invitación al presidente del Gobierno, a quien pidió que si acude, lo haga con rigor y seriedad. «Si él quiere debatir conmigo, estamos dispuestos, como tenemos mayoría en la Mesa, a posibilitar que el señor presidente del Gobierno de España venga a debatir con nosotros sobre Andalucía, y si realmente tanto le interesa a Andalucía, que venga Andalucía y debata con nosotros aquí, porque es que no tiene ningún sentido que diga mentiras desde las Cortes», argumentó el presidente de la Junta, que pidió a Sánchez que no se dedique a calumniar a los presidentes autonómicos.

En el Gobierno andaluz parecen dispuestos a aprovechar a fondo el pasado de María Jesús Montero como consejera de la Junta durante la etapa socialista, al que consideran una pesada mochila que lastra sus posibilidades políticas en Andalucía.

El acuerdo fue aprobado en 2018, cuando Montero era consejera de Hacienda y Moreno, jefe de la oposición

Además de considerar que está invalidada para participar en el debate sobre la sanidad, que su propio partido ha convertido en el principal objeto de crítica contra la Junta, en la Junta también parecen dispuestos a recurrir al pasado de Montero como consejera de Hacienda.

Ahora, que la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de esa misma área en el Ejecutivo central ha reabierto el debate de la financiación autonómica con la convocatoria para el próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Moreno ha anunciado que Andalucía acudirá con el reclamo de que la dotación para el sostenimiento de los servicios públicos en Andalucía se incremente en 4.000 millones de euros.

Aumento de la financiación

Hasta ahora, Andalucía venía reclamando un aumento de la financiación de 1.500 millones, cantidad con la que alcanzaría la media española de recursos por habitante. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido redoblar la apuesta y reclamar una cifra sensiblemente más alta.

¿De dónde sale esta cantidad de 4.000 millones de euros? De un acuerdo adoptado por el Parlamento de Andalucía en marzo de 2018, cuando con María Jesús Montero como consejera de Hacienda Andalucía reclamó al Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, ese incremento en la financiación para poder hacer frente al sostenimiento de los servicios públicos.

No se trata de una cifra caprichosa. En aquel momento, la Comisión de Hacienda del Parlamento emitió un dictamen, después refrendado por el pleno, en el que consideraba que esa cantidad era la necesaria para hacer frente a la función básica de la Administración autonómica en materia de sanidad, educación y dependencia. Así, se trata de dos conceptos diferentes. Uno, el de 1.500 millones, hace referencia a la cantidad necesaria para nivelarse con el resto de las comunidades autónomas. El otro, el de 4.000 millones, alude a los fondos necesarios para sostener, según su coste, los servicios públicos ante un déficit estructural que afecta a todas las comunidades.

Aquel texto, aprobado con los votos del PSOE, el PP, Podemos e Izquierda Unida y el rechazo de Ciudadanos, estimaba en más de 16.000 millones de euros la insuficiencia financiera presentada por el modelo -pactado en 2014 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña y aún en vigor- para la cobertura del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales para el conjunto de comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, se estimaba que esa insuficiencia era de unos 3.400 millones para el rango mínimo de gasto registrado en servicios públicos fundamentales y de 4.000 millones si se añadían las necesidades estimadas e insatisfechas en el resto de servicios.

«No vamos a pedir más que la señora Montero, no vamos a entrar en incoherencia con ella. Ella pidió 4.000 millones de euros más al año, yo la aprobé desde ese escaño -dijo el presidente de la Junta señalando al que ocupaba cuando era jefe de la oposición-, y por tanto vamos a pedir 4.000 millones de euros más al año para cumplir con las necesidades sanitarias, educativas y sociales de Andalucía. Y espero que esos 4.000 millones de euros se incorporen al presupuesto del año 26 de manera automática y de manera inmediata a partir del 1 de enero de ese año».