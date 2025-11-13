Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno enseña contratos de conciertos sanitarios firmados por María Jesús Montero en su época de consejera. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Moreno responde a las críticas de Pedro Sánchez invitándolo a participar en el debate sobre el estado de Andalucía

La Junta reclama 4.000 millones más para sostener los servicios públicos, la misma cantidad que Montero exigió a Rajoy cuando era consejera

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:44

Comenta

La Junta no ha tardado en responder a Pedro Sánchez, que el pasado miércoles convirtió sus críticas a la sanidad andaluza en uno de los ... temas centrales de su intervención en el Congreso de los Diputados. Menos de 24 horas después, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció que invitará formalmente al jefe del Ejecutivo central a participar en el debate del estado de la comunidad, que se celebrará antes de final de año.

