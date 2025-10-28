Moreno reclama acabar con los «privilegios del norte sobre el sur» con una «nueva reconciliación»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió ayer en Almería que «España necesita una nueva reconciliación» en la que se ponga fin ... a los «sectarismos». También que se tenga en cuenta un nuevo modelo de financiación que permita acabar con los «privilegios» que «todavía se le conceden a algunos territorios del norte en detrimento de algunos territorios del sur».

Así lo trasladó durante su intervención durante la presentación de las Jornadas sobre el LX Aniversario de la Segunda Generación Andalucista que se celebran en la Universidad de Almería, en las que Moreno apeló a un nuevo tiempo en el que hay que hacer por «entendernos de verdad» y donde cree que Andalucía «puede ayudar muchísimo».

«Andalucía tiene mucho más que decir. Andalucía tiene que ser ambiciosa», manifestó Moreno, quien reclamó para la región «el peso que se merece» frente a la «línea entre el norte y el sur» que se traza a la hora de reflejar los niveles de renta, lo cual viene condicionado «por las diferencias de financiación», interpretó. Con ello, apeló a la «singularidad» de Andalucía a la hora de plantear los retos de futuro a través de un poder que hay que «restablecer» y «reivindicar» para que la región desempeñe un papel acorde en el conjunto del país desde «la serenidad, el diálogo y la moderación».

El líder del Gobierno andaluz incidió en la pujanza económica de Andalucía, que bajo este aspecto debe «aspirar a un liderazgo pleno, no solamente en España y en Europa» y, por tanto, no deben consentirse esos «privilegios» «ni en la España del siglo XXI ni en la Europa del siglo XXI». Además, apuntó a que Andalucía no es la misma de hace 50 años cuando estaba «claramente subdesarrollada», ya que actualmente «es la tercera economía de España» y la «décimo segunda economía de las regiones de Europa».

Moreno incidió en que la comunidad autónoma constituye además la «tercera comunidad exportadora» del país con un sector agrario «potente» pero también con «un sector agroindustrial más maduro», junto con otros como el turístico y el tecnológico. «Tenemos capacidad, tenemos talento y tenemos algo que los demás no tienen, que es nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de ver la sociedad», añadió el presidente a la hora de reivindicar el nuevo modelo de andalucismo, que se defiende desde «todas las filas, ámbitos e instituciones» y que «tiene en este siglo XXI nuevos desafíos y nuevos horizontes».

En la jornada de andalucismo, La Universidad de Almería (UAL) anunció la creación de la Cátedra de Historia del Andalucismo, una iniciativa conjunta con la Fundación Alejandro Rojas Marcos y el Ayuntamiento de Almería que tiene como objetivo promover la investigación, la divulgación y el estudio académico sobre el pensamiento y la evolución del movimiento andalucista.

Juanma Moreno respaldó la creación de la cátedra, que calificó como «una iniciativa que yo personalmente aplaudo» y que, según destacó, «da un paso más con una iniciativa que refuerza la investigación y el conocimiento sobre el andalucismo».