Moreno reafirma el compromiso de la Junta contra la violencia de género y pide sacarla de la batalla partidista El presidente andaluz asegura que en tres meses se han derrumbado todos los tópicos con los presupuestos más sociales de la Comunidad JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Sábado, 18 mayo 2019, 00:04

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reafirmó ayer el compromiso de su Ejecutivo en la lucha firme contra la violencia de género y reivindicó además sacar este asunto de la batalla partidista. En un acto electoral del PP-A en Sevilla con mujeres y en apoyo al candidato de su formación a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, Moreno expresó su apoyo a la última víctima de la violencia machista registrada en Granada, una mujer que fue apuñalada por su pareja en plena calle.

El jefe del Ejecutivo andaluz abrió el acto condenando este nuevo caso de violencia de género que tildó de «acción de cobarte y de vil apuñalamiento» y expresó su deseo de una pronta recuperación a la víctima ingresada en la UCI. Juanma Moreno aseguró que nadie puede dudar del compromiso del Gobierno andaluz en la lucha contra esta lacra social que debe de estar por encima de los intereses políticos y que debe ser una política de Estado, por lo que hay sacar de la batalla partidista esta asunto y no usarlo como arma arrojadiza», apostilló.

El líder los populares andaluces abogó por impulsar todas las medidas y acciones posibles y por poner encima de la mesa todos los recursos que sean necesarios para luchar contra este grave problema social que tenemos que desterrar y combatir de forma conjunta, por lo que rechazó cualquier demagogia en esta materia. A su juicio, las administraciones tienen que hacer su parte pero la sociedad también, por lo que animó a la ciudadanía a denunciar los casos de violencia de género y a llamar al teléfono 016 de lucha y apoyo a las víctimas.

Moreno puso de relieve también la importancia del impulso de políticas para las mujeres y para la igualdad desde su gobierno, pero con políticas reales que garanticen de verdad la necesaria igualdad entre hombres y mujeres. «Sin las mujeres la sociedad se para, no funciona, sin el talento de la mujer no se avanza y el diseño del futuro es imposible sin contar con el 52% de la sociedad que conforman las mujeres», señaló. En este sentido, recordó que en toda su carrera política siempre ha contado a su lado con una mujer como «mano derecha», desde que comenzó como presidente provincial y después autonómico de Nuevas Generaciones (NNGG) y también ahora como presidente del PP andaluz, poniendo a la primera mujer secretaria general de este partido.

Asimismo, defendió también la políticas inclusivas ya que las sociedades más avanzadas son las que hacen que las mujeres tengan más oportunidades y son las sociedades más prósperas y con más bienestar y en ello los hombres tienen mucho que hacer, reflexionó, añadiendo que «los hombres son parte del problema de la desigualdad de la mujer pero también son parte de la solución».

El presidente autonómico abogó también por el fomento del empleo para las mujeres, como así se está registrando en los últimos meses, en los que el 40% de los puestos de trabajo lo están ocupando las mujeres. El dirigente popular también destacó otras medidas de su gabinete destinadas a la mujer como las 'becas-mamá', la teleasistencia para las embarazadas de riesgo o el I Plan de Conciliación que se llevará a cabo en colaboración con el sector privado, entre otras.

Fuera etiquetas

El número uno de los populares andaluces resaltó también los grandes logros de su gobierno en coalición con Cs en estos tres meses, haciendo especial hincapié en el derrumbe de los tópicos y etiquetas que tenía su partido en Andalucía. «Cuantos años llevan los socialistas cargando al PP de etiquetas como que somos asociales, que no creemos en las mujeres, que somos un oligarcas egoístas, que no protegemos a los más vulnerables, no nos preocupa de la sociedad y solo nos representamos a nosotros mismos, comentarios que se han difundido por siempre por toda Andalucía con la maquinaria de propaganda de los socialistas», afirmó el presidente.

A este respecto, agregó que «solo han hecho falta 114 días de gobierno para derrumbar todas esas etiquetas y para desmentir aquello que decían cuando llegue el PP a la Junta habrá serios recortes en políticas sociales, pues ha tenido que llegar el PP para hacer los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía en 40 años», remarcó.