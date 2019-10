Moreno presiona a Sánchez sobre la financiación y le llama «trilero» Moreno recibe a Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. :: J. Muñoz. efe «No queremos ni un céntimo menos de los 1.350 millones», dice ante el aviso de Hacienda de que lo que reclama del IVA es una deuda de Montoro sin solución hasta nuevo Presupuesto del Estado MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Sábado, 5 octubre 2019, 00:02

Juanma Moreno ha vuelto a presionar sobre los 1.350 millones de euros de financiación autonómica que, según el Gobierno andaluz, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aún se resiste a transferir a Andalucía pese a los anuncios de hacerlo. El presidente de la Junta criticó el modo de gestionar la deuda pendiente, no solo con Andalucía sino con el resto de las comunidades autónomas, del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Este anunció en un mitin la noche del miércoles que el Gobierno desbloqueará las entrega a cuenta a las autonomías antes del 10N, después de que hasta conocerse que se iba a la repetición de elecciones su ejecutivo esgrimía informes de la Abogacía del Estado contrarios a la liberación del dinero por estar el Gobierno en funciones. Moreno tildó de «juego de trileros» y de «tomadura de pelo» este proceder del Gobierno socialista «al calor de la campaña electoral del 10N».

Moreno, que ayer recibió en San Telmo al que fuera ministro de Economía del Gobierno de Rajoy y vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y hoy protagonizará el primer acto de precampaña en Andalucía con Pablo Casado en Córdoba junto a otros exministros y consejeros económicos del PP, hizo una furibunda crítica al presidente en funciones por realizar un anuncio de esta envergadura en un mitin sin comunicarlo a los interesados, los presidentes autonómicos. «Es una falta de respeto no solo con un modelo de país que es descentralizado, es también una falta de respeto a las normas y a las leyes que imperan en el país, como es la ley de la financiación autonómica, y es una falta de respeto al juego limpio que debe haber en democracia y entre las instituciones», aseveró.

Lo que más irrita al presidente andaluz es la información confusa, en su opinión, que está dando el Gobierno central sobre los fondos que restan por llegar de la financiación autonómica. «Está absolutamente fuera de lugar que Sánchez no sea capaz de tener una posición clara y que tengamos que estar pendientes del próximo mitin que protagonice para saber cómo, cuándo y dónde vamos a recibir un dinero que por derecho tenemos que administrar los andaluces».

«El Gobierno no puede mandar una carta a las comunidades autónomas diciendo que no se pueden transferir esos recursos y ahora, al calor de la campaña electoral por el 10N, dice que sí se puede», afirma el presidente andaluz, para quien esta actitud «es impresentable».

Buscar la confrontación

El Gobierno y el PSOE critican a Moreno porque no parece estar satisfecho con nada. Protestaba antes por las dificultades del pago y ahora porque se ha dicho que se va abonar. La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, acusa a Moreno de buscar «la confrontación» como arma política también electoral sin argumentos. Díaz dice que el «esfuerzo» del Gobierno de Sánchez por abonar el dinero es «inédito» en un ejecutivo en funciones y ha vuelto a recordar que el de Mariano Rajoy le negó a ella las entregas a cuenta cuando estaba en funciones en 2016.

La confrontación no parece que acabe con la transferencia del dinero, sobre todo si este no se ajusta a los 1.350 millones de euros que dice la Junta que debe recibir. Desde el Ministerio de Hacienda ya se advierte de que estas cuentas no son las reales por ahora. De dicha cantidad, en torno a 800 millones de euros corresponden de las entrega a cuenta de la recaudación de los impuestos estatales en los que participan las comunidades y que se calculan según el techo de gasto del Presupuesto estatal, este aún prorrogado del de 2018.

Este es el dinero que Sánchez se ha comprometido a entregar cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encuentre un resquicio legal para hacerlo. Según el Gobierno, este tiene limitada su acción de pago estando en funciones si no está presupuestada la cantidad para no hipotecar al ejecutivo futuro. No se trata solo de Andalucía, lo que se debe entregar a cuenta al resto suman 4.500 millones de euros. El resquicio que se busca es que se produzca una situación excepcional en alguna de las autonomías por falta de liquidez y el Gobierno deba actuar de manera extraordinaria. En este supuesto, se libraría el dinero a todas.

Liquidación del IVA

Sobre la liquidación del IVA de 2017, desde Hacienda informaron a este periódico que ya se terminó de entregar en julio a Andalucía la liquidación de 2017: 5.200 millones de euros. ¿Por qué la Junta dice que se le deben 513 millones de la liquidación del IVA del citado año? (las liquidaciones se hacen dos ejercicios después). Ese ejercicio el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro impulsó una reforma del IVA que derivó en pérdidas para las comunidades, lo que se llamó el 'mes trece'.

Según el Gobierno central, Sánchez prometió subsanarlo y María Jesús Montero lo intentó en el Presupuesto de 2019 que el Congreso tumbó el pasado febrero, lo que dio pie al adelanto electoral en abril. PP y Cs, socios en la Junta, votaron en contra. Ese dinero, calculado por Hacienda en torno a 400 millones de euros, dejó de recibirse, pero el bipartito lo dibujó en sus cuentas de 2019 aprobadas en junio. El Ministerio de Hacienda no tiene en cuenta esta cantidad como deuda, pero la Junta sí, y ahí puede estar otro motivo de confrontación sobre el reparto del dinero. Moreno, en un encuentro con periodistas, elevó el tono para advertir: «No queremos ni un céntimo menos de los 1.350 millones de euros».