El presidente andaluz, Juanma Moreno, ayer en la presentación de su primer libro. EFE/ JOSÉ MANUEL VIDAL

Moreno no se plantea perder la mayoría en las próximas elecciones tras la crisis de los cribados

El presidente andaluz expresa su «frustración» por no conseguir las mejoras suficientes en sanidad pese a los grandes esfuerzos

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostró ayer convencido de su victoria en las próximas elecciones andaluzas y no se plantea ... una pérdida de la mayoría absoluta del PP-A. Moreno expresó su optimismo electoral pese a la crisis de los cribados de cáncer de mama durante la presentación ayer en Sevilla de su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza', editado por Espasa, en el que recoge sus reflexiones de su trayectoria política y personal.

