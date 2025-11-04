Moreno no se plantea perder la mayoría en las próximas elecciones tras la crisis de los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostró ayer convencido de su victoria en las próximas elecciones andaluzas y no se plantea ... una pérdida de la mayoría absoluta del PP-A. Moreno expresó su optimismo electoral pese a la crisis de los cribados de cáncer de mama durante la presentación ayer en Sevilla de su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza', editado por Espasa, en el que recoge sus reflexiones de su trayectoria política y personal.

La presentación del libro reunió a personas del ámbito político, económico y social y se desarrolló a través de una entrevista con la periodista Carmen Morodo, subdirectora del diario La Razón, en la que Moreno realizó confesiones personales y políticas.

El presidente andaluz consideró que «el PP en Andalucía puede mantener la mayoría por el apoyo social con el que cuenta ahora mismo, aunque no será fácil ya que desde la Moncloa se han puesto lo cañones en Andalucía con una candidata con muchos medios y recursos», en alusión a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sobre su determinación de revalidar la mayoría absoluta, reconoció que le quita el sueño que «los andaluces no valoren ni sean conscientes de lo que tiene Andalucía ahora mismo por la estabilidad y confianza, lo que permite aprobar un presupuesto, leyes, decretos y todo este marco de conviviencia y estabilidad está en peligro si no se renovara dicha mayoría absoluta», subrayó.

Moreno también confesó su sensación de «frustración» de no lograr las mejoras suficientes en la sanidad pese al gran esfuerzo realizado y el aumento de recursos y presupuesto en los últimos años con su Gobierno, recordando la expresión del 'tó pa ná' que se recoge en el libro cuando en la época de hegemonía socialista la escuchaba por el esfuerzo infructuso que realizaba para ganar al PSOE en Andalucía, algo que se veía imposible y que terminó logrando en 2019.

Sobre esta necesaria mejora de la sanidad, aseveró que «soy Tauro, soy cabezón y si los andaluces quieren me propongo hacer una reforma del modelo organizativo de la sanidad pública para mejorar su gestión y hacerla más eficiente en la próxima legislatura». Moreno dijo que de haber escrito el libro ahora hubiera incluido lo vivido con los fallos en los cribados de cáncer donde reconoció haberse sentido «superado, con mucha rabia e impotente» y por ello pidió perdón en el momento en el que se enteró de esta crisis, en la que criticó el afán desde la oposición de «distorsionar la realidad» con un interés político poniendo en cuestión todo el sistema sanitario público andaluz. «Se han puesto en cuestión todos los cribados y todo el servicio de salud y eso no es justo para los sanitarios y para el sistema; estos casos se han producido en otras comunidades y no han tenido la repercusión» en los medios que en el caso de Andalucía», argumentó.

También tuvo duras críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y rechazó «la demagogia, la mentira y la bronca» con la que dice sentirse incómodo y que sin embargo ve en el actual PSOE que se ha convertido en «sanchismo puro», lamentó. A su juicio, «su estrategia de polarización, de construir muros, convencido de que dividir les beneficia y es una fórmula para retener y movilizar el electorado, pero en realidad es una estrategia letal ya que entraña dividir al país y a los españoles y hacer que una parte de España no se hable con la otra parte porque piensan de manera distinta».

El jefe del Ejecutivo andaluz dijo que «no se puede avanzar en una sociedad dividida y a quien beneficia la división es a los populistas». Asimismo, defendió «el respeto al adversario» que consideró «fundamental ya que tiene una visión complementaria a la tuya».

En este sentido, el presidente andaluz reivindicó «la práctica de la corrección, la moderación, el diálogo y la educación como la mejor fórmula para construir la sociedad» y que se recoge en el espíritu de convivencia de su libro. Vox también fue destino de sus reflexiones en el texto en el que hace hincapié en su carencia de experiencia de gobierno, y de huir de esa función de gestión cuando acceden a alguna responsabilidad, además de reconocer que le estremecen ciertos discusos de esta formación. En este aspecto defendió la aportación de la inmigración que consideró necesaria para el impulso de la economía, rechazando los discursos «generalizados» contrarios a este fenómeno.

Por último, Moreno tuvo palabras de recuerdo para su familia, que también ocupan un espacio importante en el libro, como su padre del que dijo que «no hay día que no lo recuerde» porque fue siempre su gran consejero, lamentando que no haya podido verle como presidente andaluz.

También elogió a su mujer valorando que haya renunciado a su propia vida política para acompañarle en su apuesta por ser presidente andaluz, y de sus hijos, destacando en especial las inquietudes y vocación política del mayor de ellos.