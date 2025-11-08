Moreno planta cara y pide al PP-A que defienda sin complejos su gestión de la sanidad

La crisis de los cribados, el gran asunto que ha marcado a fuego la actualidad política andaluza en el último mes y medio, no había ... aparecido aún en el XVII Congreso del PP de Andalucía, que se celebra desde el viernes en Sevilla. Ninguno de los intervinientes en las dos primeras jornadas había mencionado el asunto, pero fue el propio presidente de la Junta y del partido en Andalucía, Juanma Moreno, quien lo citó hasta convertirlo en la parte más relevante de la intervención en la que presentó su candidatura para continuar al frente de la formación para los próximos cuatro años.

En la parte más encendida de su discurso, Moreno no sólo reivindicó su gestión al frente de la sanidad, sino que también reclamó a los militantes de su partido que la defiendan sin complejos. «El partido que más ha hecho por los servicios públicos en la historia de la democracia es el Partido Popular, quiero que lo defendáis en la calle, que lo defendáis en las conversaciones a la puerta de un colegio, en redes, y quiero que lo hagáis porque es una verdad en mayúscula, una verdad incontestable». Como si hubieran estado esperando que alguien los activara después de más de un mes escuchando críticas continuas y acusaciones de que se está privatizando la sanidad, esa frase del presidente levantó a los dirigentes y militantes presentes en el congreso, que ofrecieron la mayor ovación de la jornada.

A las puertas de las manifestaciones que este domingo se celebrarán en las ocho capitales andaluzas en protesta por la situación de la sanidad, en el PP están convencidos de que la crisis abierta por los problemas en el programa de cribado del cáncer de mama está superado o a punto de superarse en sus dos planos. En el estrictamente sanitario, porque antes del 30 de noviembre todas las mujeres con diagnósticos no concluyentes a las que en su momento no se les informó de que deberían repetir las mamografías habrán realizado las pruebas complementarias. Y en el plano político, porque las protestas han quedado arrinconadas en la izquierda. En la Junta valoran como un hecho muy significativo que los sindicatos profesionales, mayoritarios en el sector de la sanidad, -CSIF, SATSE y el Sindicato Médico- se hayan descolgado de las manifestaciones de este domingo, impulsadas por las Mareas Blancas y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y respaldada por los partidos de izquierdas.

11 años después

Once años después de haber sido elegido presidente del PP de Andalucía, Moreno cuenta ahora con un partido más cohesionado que nunca y quiere utilizar esa fortaleza para movilizar a su electorado ante la mayor ofensiva que ha sufrido el Gobierno de la Junta desde que es presidente. Por eso pidió a los suyos que defiendan en todos los ámbitos que el partido que más ha cuidado los servicios públicos en Andalucía es el PP. Garantizó también que su Ejecutivo hará todas las reformas necesarias para garantizar la mejor sanidad posible. «No somos infalibles, claro que no lo somos, pero sí somos incansables para buscar soluciones, para cambiar todo lo que haya que cambiar y también para asumir responsabilidades -reconoció ante el auditorio- Y ahí también está una diferencia importante. ¿Recordáis alguna asunción de responsabilidades en etapas anteriores?»

En el PP-A están más preocupados por el ascenso de Vox que por el PSOE-A, al que ven desactivado

El presidente andaluz repasó todos los congresos que ha protagonizado desde que decidió ponerse al frente del PP de Andalucía. El de 2014, en Sevilla, cuando fue elegido presidente; el de 2017, en Málaga, donde pidió la confianza para que lo hicieran presidente y el de 2021, en Granada, donde reclamó un esfuerzo para obtener la mayoría absoluta en Andalucía. En todos ellos alcanzó sus objetivos y ahora, en el XVII Congreso que se celebra en Sevilla, pidió una nueva movilización electoral para alcanzar un resultado en las elecciones del año próximo que permita mantener la actual estabilidad.

En el PP-A consideran que el desafío al que se enfrentarán cuando llegue el momento de las urnas lo encontrarán más en su flanco derecho que en el izquierdo. Con un PSOE-A en dificultades con una candidata a la que consideran una rémora del pasado, sus mayores preocupaciones se centran en la fortaleza demoscópica que está presentando Vox y que podría poner en peligro la actual mayoría absoluta.

Por eso, advirtió a los compromisarios de la necesidad de conseguir un resultado que permita dar continuidad a la actual acción de gobierno, ya que un retroceso, afirmó, sería «un fracaso colectivo».

Estrategia similar

La estrategia de Moreno para las elecciones del año próximo no parece que vaya a diferir mucho de la que ya planteó en 2022, cuando la falta de alternativas permitió que la pregunta que se lanzara a los electores fuera si preferían un gobierno del PP en solitario o que dependiera de Vox.

En aquella ocasión, la estrategia se coronó con el éxito y en las filas de Moreno se entendió que había un voto prestado de sectores progresistas que habían apoyado al PP para evitar que la extrema derecha entrara en la Junta de Andalucía. Ahora entienden que ese voto ha dejado de ser prestado, que hay un cambio sociológico en la comunidad andaluza y que aquel respaldo a Juanma Moreno de parte del electorado progresista se ha consolidado. El desafío de repetir la mayoría absoluta, no obstante, sigue abierto.