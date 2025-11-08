Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moreno, rodeado de los compromisarios tras ser proclamado presidente.

Moreno, rodeado de los compromisarios tras ser proclamado presidente. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Moreno planta cara y pide al PP-A que defienda sin complejos su gestión de la sanidad

El presidente andaluz, reelegido al frente del partido para los próximos cuatro años, da por superada la crisis de los cribados

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:15

La crisis de los cribados, el gran asunto que ha marcado a fuego la actualidad política andaluza en el último mes y medio, no había ... aparecido aún en el XVII Congreso del PP de Andalucía, que se celebra desde el viernes en Sevilla. Ninguno de los intervinientes en las dos primeras jornadas había mencionado el asunto, pero fue el propio presidente de la Junta y del partido en Andalucía, Juanma Moreno, quien lo citó hasta convertirlo en la parte más relevante de la intervención en la que presentó su candidatura para continuar al frente de la formación para los próximos cuatro años.

