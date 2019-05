Moreno pide «diálogo y rigor» al PSOE en los presupuestos y Vox aguarda la negociación Juanma Moreno, en su visita este miércoles a Carmona. / EP Las cuentas llegarán al Parlamento andaluz el 31 de mayo y el Pleno para su aprobación final será el 17 y 18 de julio JOSÉ LUIS PIEDRA Miércoles, 22 mayo 2019, 18:11

La negociación y debate de los primeros presupuestos del Gobierno en coalición de PP-A y Ciudadanos que comenzará después de las elecciones del domingo se presenta emocionante y con incertidumbre, al menos por el momento, aunque muchos den por cerrado el acuerdo con Vox para contar con su apoyo imprescindible paras sacar adelante las cuentas, como así lo sostienen desde el PSOE-A. La negociación será más difícil todavía porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no pone límites a su deseo de poder contar con el máximo respaldo a estas cuentas por parte incluso de los grupos de la oposición, basando su ambición en su fe plena en las bondades del presupuesto, con 1.000 millones más para gastos sociales y con un crecimiento global de 1.700 millones.

Este propósito del jefe del ejecutivo y líder los populares andaluces le llevó ayer a invitar al diálogo a la líder socialista, Susana Díaz, a la que instó a encontrar su sitio cuanto antes para realizar una oposición responsable, sensata y con rigor que ponga por delante los intereses generales de los andaluces.

Moreno abogó por un diálogo fluido y sincero para unos buenos presupuestos para Andalucía que suponen el cumplimiento de déficit, una bajada de impuestos y 1.700 millones de incremento, de los que 1.000 irá destinados a sanidad, educación y políticas sociales, una cuentas que no pueden ser rechazadas por la oposición.

El jefe del ejecutivo autonómico censuró a Susana Díaz por estar hablando permanentemente de Vox, asegurando que es su único relato en la oposición en lugar de de habar de los problemas y necesidades reales de Andalucía. La invitación al diálogo para abordar los presupuestos la hizo extensible el presidente andaluz al resto de grupos parlamentarios para que hagan un esfuerzo de responsabilidad y puedan salir con el máximo apoyo.

Vox critica planes electoralistas

Vox está aguardando el inicio de la negociación de los presupuestos y negó que exista algún acuerdo previo sobre ello y que no tienen ni un papel de los mismos. Es más, para conferir más incertidumbre aún a la situación ayer lanzó incluso sus críticas a los últimos planes anunciados por el gobierno de PP y Cs, como los referidos a infraestructuras tanto de Fomento como educativas, a los que su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, tildó de «electoralistas» por no tener concreción ni contenidos y ser meros borradores. A su juicio, «son un brindis al sol y si no está culminados no deberían anunciarse».

El diputado de Vox volvió a insistir que el único acuerdo que existe en este momento para los presupuestos son los 37 puntos del documento de investidura acordado con el PP-A, documento que será el catalizador de las próximas negociaciones.

Calendario presupuestario

El proyecto de los presupuestos del nuevo Gobierno de PP y Cs se aprobará definitivamente en el Pleno del Parlamento andaluz que se celebrará los días 17 y 18 de julio, según anunció la presidenta de la Cámara Autonómica, Marta Bosquet.

El calendario para la tramitación parlamentaria de estas cuentas fue aprobada ayer por la Junta de Portavoces del Parlamento y prevé que ingresen en la sede la Cámara el próximo día 31 de mayo, para posteriormente abrir la ronda de comparecencias de los consejeros del Gobierno andaluz para explicar las cuentas de sus departamentos, lo que se prevé desarrollar los día 3, 4 y 5 de junio, mientras que el día 6 finalizará el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. La sesión plenaria para el debate de totalidad será los días 12 y 13 de junio, mientras que los agentes sociales comparecerán los días 17 y 18. El plazo para presentar las enmiendas parciales finalizará el día 24 de junio. El último trámite antes del pleno final para su aprobación será el 2 de julio con el debate de la ponencia en la Comisión de Hacienda y el el día 8 con la votación de su dictamen final.