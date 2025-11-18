Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno, con los consejeros Jorge Paradela y Carmen Castillo. ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

Moreno pide a alumnos y familias un esfuerzo contra el acoso escolar

El presidente pide librar una lucha sin cuartel contra el 'bullying' y por la defensa del respeto, la igualdad, la libertad y la solidaridad

E. P.

sevillA.

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió este lunes a estudiantes y familias que «os esforcéis por participar activamente» contra el acoso ... escolar «no consistiendo que nada ni nadie» atente contra «la autoestima, la dignidad y la integración de ninguna persona». Ha exigido «combatir sin cuartel contra el bullying en las aulas», con la defenda de «los valores más importantes que tenemos, que son el respeto, la libertad, la igualdad y la solidaridad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  4. 4 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  5. 5

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños
  8. 8 Aemet mantiene el aviso por «chubascos fuertes» hoy en Andalucía: tres provincias afectadas
  9. 9 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  10. 10 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moreno pide a alumnos y familias un esfuerzo contra el acoso escolar

Moreno pide a alumnos y familias un esfuerzo contra el acoso escolar