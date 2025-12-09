Juanma Moreno exhibe un acuerdo laboral histórico para la Administración pública en la antesala del año electoral

Por primera vez desde 2006, en los años previos a la gran crisis económica de principios de este siglo, el Gobierno andaluz ha conseguido alcanzar ... un acuerdo global con los sindicatos de la Administración autonómica que permitirá al mismo tiempo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la Junta y la prestación de los servicios públicos. El acuerdo ha logrado la unanimidad de todos los sindicatos del sector y supondrá una inversión por parte de la Junta de 250 millones de euros en un horizonte de cinco años en el periodo 2026-2030.

La firma, formalizada este martes en un acto solemne celebrado en el Palacio de San Telmo, supone un éxito político en el cierre del ejercicio previo al año electoral y fue presentado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como un ejemplo de lo que llama 'vía andaluza' de la búsqueda del consenso y de la importancia que su Gobierno da al diálogo social.

Moreno no perdió la oportunidad de exhibirlo también como paradigma de lo que puede alcanzarse cuando se gobierna con estabilidad, concepto al que presidente prefiere acudir cuando refiere a la amplia mayoría de la que ha gozado en la legislatura que ya transita la etapa final de su recorrido.

Acción de gobierno

El presidente aseguró en ese sentido que el acuerdo, alcanzado tras meses de intensas negociaciones y que ha conseguido el respaldo de todas las partes, resume lo que ha sido el espíritu que ha guiado la acción de su gobierno durante la presente legislatura. Este consenso, destacó, se produce «en un tiempo en el que el acuerdo brilla por su ausencia prácticamente en todos los rincones de España, lamentablemente».

Según Moreno, se va a acelerar el proceso abierto hacia una administración que debe ser digital, eficiente y simplificada

El acuerdo, que no incluye ni a sanidad ni a educación -sectores con los que se han firmado condiciones de manera independiente-, introduce, entre otras novedades un sistema de evaluación del desempeño de los trabajadores públicos o la modificación de los complementos retributivos según la dificultad de la función.

También se plantea como objetivo reducir de manera sostenida la temporalidad estructural hasta situarla por debajo del 8 por ciento con el objetivo de llegar al cinco por ciento. En el acto de este martes, Moreno explicó que con este acuerdo los trabajadores del sector público andaluz dejarán de ser los peor pagados de España, con lo que se corregirá «un desequilibrio salarial que resultaba evidente y que venía de muy lejos, por lo tanto es una deuda que también hemos saldado con este acuerdo». Así, la remuneración de los trabajadores públicos andaluces se situará en la media española.

Acuerdo histórico

Según el presidente, el acuerdo alcanzado es histórico tanto por su alcance, ya que permitirá mejorar las condiciones salariales a unos 65.070 empleados públicos, como por su ambición, debido a que, en su opinión, señala «un antes y un después» en la relación de la Administración pública con los ciudadanos andaluces.

Moreno subrayó que no se trata sólo de mejorar condiciones laborales, sino también de transformar la administración. «Cuando yo defiendo con mucho ahínco un acuerdo laboral que ha mejorado el nivel salarial o las condiciones laborales de los trabajadores, una parte de los ciudadanos que no forman parte de la función pública siempre preguntan y nosotros los usuarios qué», reveló Moreno, que enfatizó que con este acuerdo mejoran las condiciones laborales, pero también se transforma la administración para hacerla más moderna y por tanto más eficaz.

Así, aseguró que ahora se abre una etapa en la que se va a acelerar el proceso hacia una organización que debe ser digital, eficiente y simplificada. Eso, aseguró, va a llevar a rediseñar servicios y procedimientos para eliminar duplicidades, reducir burocracia y optimizar la atención a la ciudadanía.

El acuerdo fue firmado por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno Gómez; el secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado, y el secretario general de la sección sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO-A, José Pelayo.