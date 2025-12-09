Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moreno y miembros de su Gobierno, con los representantes sindicales. Eduardo Briones / Europa Press
Política andaluza

Juanma Moreno exhibe un acuerdo laboral histórico para la Administración pública en la antesala del año electoral

El Gobierno andaluz destinará 250 millones a un pacto presentado como aval a 'vía andaluza' de diálogo social, compromiso con los servicios públicos y ejemplo de los beneficios de la estabilidad

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:01

Por primera vez desde 2006, en los años previos a la gran crisis económica de principios de este siglo, el Gobierno andaluz ha conseguido alcanzar ... un acuerdo global con los sindicatos de la Administración autonómica que permitirá al mismo tiempo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la Junta y la prestación de los servicios públicos. El acuerdo ha logrado la unanimidad de todos los sindicatos del sector y supondrá una inversión por parte de la Junta de 250 millones de euros en un horizonte de cinco años en el periodo 2026-2030.

