El presidente andaluz, Juanma Moreno, saluda a uno de los efectivos del Infoca. SUR

Moreno destaca la alta eficacia del Infoca al reducir a conatos el 80% de los incendios este año

  ·

La superficie afectada alcanza las 6.327 hectáreas en Andalucía, lo que supone el 1% de la extensión total quemada a nivel nacional tras un devastador verano

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó hoy la alta eficacia del Infoca, el dipositivo contra incendios forestales de la comunidad, que ... redujo a conatos el 80% de los fuegos que se han producido durante este año, minimizando así a menos de un hectárea la afección por las llamas en estos siniestros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

