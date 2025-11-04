Moreno destaca la alta eficacia del Infoca al reducir a conatos el 80% de los incendios este año

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó hoy la alta eficacia del Infoca, el dipositivo contra incendios forestales de la comunidad, que ... redujo a conatos el 80% de los fuegos que se han producido durante este año, minimizando así a menos de un hectárea la afección por las llamas en estos siniestros.

El presidente andaluz hizo balance de los incendios en la comunidad este año tras concluir a finales de octubre la temporada de alto riesgo, resaltando la «respuesta rápida y eficaz» del dispositivo a pesar de factores adversos como las altísimas temperaturas registradas este verano, con dos olas de calor muy prolongadas.

Moreno cifró en un total de 6.327 hectáreas la superficie afectada por las llamas, lo que supone solo el 1% en de la extensión quemada a nivel nacional, donde se ha vivido un verano trágico con incendios devastadores, especialmente en Castilla y León y Galicia.

De la superficie calcinada en Andalucía, su mayor parte, con 4.669 hectáreas, fueron pastos y matorral, mientras que las 1.658 hectáreas restantes fueron de arbolado. Esto datos sitúan la afección de este año en 2.618 hectáreas menos que la media del decenio en la comunidad, que se eleva a las 8.945 hectáreas, un dato que revela el menor impacto de los fuegos y la eficacia en su repuesta del dispositivo.

En total, se han llevado a cabo 876 intervenciones del operativo Infoca en terrenos forestales, de las que 182 fueron incendios y 694 conatos, que no pasaron de una hectárea en su superficie afectada.

Moreno ofreció este balance tras presidir la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca que se ha celebrado en el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Madroñalejo, en Aznalcóllar (Sevilla), una de las 23 instalaciones operativo que Andalucía tiene para albergar los medios, efectivos y recursos de este plan contra los incendios forestales.

Moreno anunció que este año se va a culminar en el presente ejercicio el plan de ampliación de contratos a doce meses de todos los fijos discontinuos del operativo, «una reivindicación histórica de nuestros bomberos forestales acordada con los sindicatos para su ejecución en tres años, pero que vamos a cumplir solo en dos con un esfuerzo económico muy importante que nuestros profesionales merecen», subrayó. Además, avanzó que se van a crear dos nuevas unidades operativas en el Infoca, una de Maquinaria Pesada y otra Unidad de Fuego Técnico.

Por último, recordó que la campaña este año se ha tenido que ampliar 16 días sobre lo previsto y prolongare hasta el 31 de octubre debido al retraso de las precipitaciones otoñales y a las altas temperaturas del mes de octubre. Con todo, puso de relieve que el operativo Infoca está activo todo el año y también realizan trabajos de prevención y conservación en las zonas forestales.