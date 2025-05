Juanma Moreno defiende el peso de Andalucía en las instituciones europeas y pide su desburocratización

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defiende que tras el cambio político en Andalucía esta comunidad ha ganado peso en la Unión Europea y ... ya es una región significada. Así lo aseguró en un coloquio organizado por el Partido Popular en Córdoba con motivo del Día de Europa, donde mostró sus convicciones europeístas y pidió una desburocratización en las estructuras de la Unión.

En la antesala de una nueva participación en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, que se celebrará en Bruselas el miércoles y jueves de la semana próxima y en el que volverá a oficiar de copresidente, subrayó la necesidad de acometer a nivel comunitario un proceso de simplificación administrativa que permita un acercamiento de los ciudadanos a las instituciones europeas.

En el transcurso del coloquio, moderado por la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, y en el que también participó el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Moreno celebró que Andalucía haya pasado, «del ostracismo en el que estaba condenada« en la UE con los anteriores gobiernos socialistas a ser una comunidad que pesa en el espacio europeo y firma importantes acuerdos con otras regiones de la Unión.

«Somos una comunidad atractiva y se cree en el potencial de esta representación del sur de la Europa periférica», dijo Moreno, que se mostró convencido de que Andalucía puede aportar muchísimo a escala continental.

Agua

Este peso de Andalucía en Europa, según Moreno, ha dado lugar a que haya un comisariado con competencias en materia de agua y que se pusiera en marcha un programa de políticas de agua. El siguiente objetivo, adelantó, es que Europa entienda que la soberanía alimentaria es clave y para ello se necesita que la UE «garantice también el agua». En ese dirección, recordó su petición, que ha trasladado en varias ocasiones en Bruselas, de que una parte de los fondos europeos se puedan utilizar para la realización de infraestructuras hidráulicas, «para garantizar el agua para todos, y para la industria, el turismo, la agricultura y la ganadería, en definitiva, para la vida y el progreso».

Según el presidente de la Junta, pese a ser un gigante desde el punto de vista económico y social, la Unión Europea no alcanza esa dimensión ni en proyección diplomática ni en el ámbito de la defensa por su limitada capacidad disuasoria.

En este plano de las carencias de la Unión Europea, Moreno apuntó como una de las tareas pendientes en las instituciones comunitarias resolver la falta de cercanía con los ciudadanos y eliminar burocracia. En su opinión, en el actual contexto internacional Europa y la defensa de sus valores son más necesarias que nunca, pero advirtió de que sólo tendrá viabilidad de futuro y capacidad de influir en el panorama internacional si permanece unida y cohesionada.

En su opinión, el desarrollo económico alcanzado y el bienestar del que disfrutan sus ciudadanos con derechos consolidados como la sanidad y la educación públicas convierten a Europa en un espacio único en el mundo. «Si no tomamos conciencia de que esto no va a permanecer siempre, y si no asumimos costes, riesgos, compromisos y sacrificios, evidentemente este proyecto europeo no va a tener viabilidad», advirtió.

Liderazgo

El presidente de la Junta reconoció la falta de un liderazgo claro en la Unión Europea y aventuró que posiblemente haya llegado el momento de que se asuman liderazgos en las ciudades y en las regiones que sean capaces «de empujar, de convencer y de generar complicidades con las personas más cercanas« sobre la importancia de la UE.

«Yo no digo que Europa deje de ser la Europa de los estados, pero no puede ser decidida por burócratas o técnicos, con todo el respeto a ellos, sino que Europa tiene que ser decidida por políticos, porque para eso tienen la legitimidad de su pueblo», enfatizó-

En ese sentido, defendió que Europa limpie de burocracia muchas decisiones y puso como ejemplo el proceso relativo a los fondos europeos, que en su opinión supone una «yincana administrativa». «Tenemos que iniciar un enorme proceso de simplificación administrativa y de desburocratización de la Unión Europea», dijo el presidente de la Junta, porque en su opinión la burocracia ralentiza y hace de Europa un lugar menos competitivo.