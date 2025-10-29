Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moreno cancela su viaje al funeral de la dana por el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

El acto ha coincidido con una jornada de intensas precipitaciones en Andalucía occidental, donde se ha llegado a activar el aviso de nivel rojo

EP

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:19

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no viajará finalmente este miércoles a Valencia para asistir al funeral de Estado que tendrá ... lugar esta tarde por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó más de 200 muertes.

