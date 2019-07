Juanma Moreno: «No es bueno que no tengamos Gobierno en España» Juanma Moreno y Juan Marín tras la reunión del consejo de Gobierno celebrado este martes. / EFE El presidente y el vicepresidente Marín sacan pecho de «estabilidad, confianza y credibilidad» en el balance de los seis meses de andadura del cambio político en Andalucía MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 30 julio 2019, 16:50

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, han sacado pecho de los seis meses que se cumplen del Gobierno que ambos fraguaron en Andalucía y que supuso un vuelco histórico al desalojar a los socialistas tras 37 años de mandato seguidos. PP y Cs celebraron su primer Consejo de Gobierno el 26 de enero y desde entonces han abordado 327 iniciativas, siendo la Ley del Presupuesto de 2019 aprobada este mes la más importante. Los dos han coincidido en subrayar llegar al final de este primer curso antes de las vacaciones de verano con sobresaliente por haber logrado estabilidad política, confianza en los mercados como demuestran algunos índices macroeconómicos y credibilidad de la ciudadanía. El primer barómetro encargado por los socios les da un 54% de respaldo, según Marín. Moreno ha dicho que han sido seis meses «intensos» , «complejos» y «apasionantes» con balance «muy positivo»; y como única autocrítica ha admitido «cierta bisoñez» en algunas decisiones que no ha querido precisar.

Marín ha apuntado que el bipartito es «un Gobierno solvente, que además gestiona, algo que no supo hacer el PSOE». Las alusiones a la herencia recibida han sido más suaves que en anteriores comparecencias. Han anunciado un plan de confianza para «sacar del limbo» a 8.655 millones de euros en derechos pendientes de cobro y subvenciones sin justificar desde hace algunas más de 30 años, aunque Moreno ha precisado que en torno a 3.000 millones podrían estar prescritos. Un equipo de funcionarios de la Consejería de Hacienda se dedican a revisar los expedientes para recuperar el dinero posible. Preguntados por las cesantías que cobran los excargos socialistas, Marín ha defendido que es un derecho legal y que los cargos no cobran desempleo. Ha esbozado que podría revisarse la norma que contempla las cesantías (como en el pasado pidieron PP y Cs estando en la oposición), pero el presidente ha hecho un movimiento negativo con la cabeza.

Anuncian un plan de confianza para recuperar 8.655 millones de euros de derechos pendientes de cobro y subvenciones sin justificar

No han dado ninguna noticia. El interés de los periodistas ha estado mayormente en pulsar la opinión de los dos 'barones' del PP y Cs, respectivamente, sobre el 'no' de sus partidos a la abstención para la investidura de Pedro Sánchez. Aún sin salirse de la línea oficial de Pablo Casado y Albert Rivera, sus líderes nacionales, el presidente y el vicepresidente se han mostrado partidarios de que Pedro Sánchez consiga la investidura y se constituya el nuevo Gobierno de España antes que ir a nuevas elecciones en noviembre. Moreno ha sido más rotundo: «La inestabilidad genera incertidumbre. No es bueno que no tengamos Gobierno en España», ha afirmado. Da por hecho que Pedro Sánchez solo puede gobernar con el apoyo de Podemos. Marín ha sido más directo: «Creo que ya hay un nuevo Gobierno. Lo que tienen que hacer PSOE y Podemos es dejar de escenificar».

Moreno ha razonado que Pedro Sánchez no tiene autoridad para pedirle al PP una abstención cuando es «el autor» del «no es no» a Rajoy y fue quien impulsó la moción de censura que desalojó a su partido de la Moncloa. «Me parece difícil que las bases den ese apoyo», ha mencionado pese a que el PSOE se abstuvo en 2016 para la investidura de Mariano Rajoy partiéndose en dos. El presidente andaluz ha criticado que el PSOE pide la abstención de PP y Cs cuando ni siquiera ha ofrecido un documento con alguna propuesta y, en su opinión, no se conoce cuál es el proyecto de Estado de Sánchez para la nueva legislatura. Moreno y Marín han coincidido en ridiculizar a Sánchez por la forma de conducir las negociaciones para su investidura fallida. «Los acuerdos hay que buscarlos, hay que ser proactivos», ha manifestado el presidente tras estimar «equivocada» la estrategia de Sánchez con el objetivo de llevar hasta el final del plazo de investidura la negociación con el fin de «gobernar en solitario». Moreno ha llegado a decir que el presidente «no puede coger el 'Falcon' y disfrutar de vacaciones» si está en funciones. «Que se ponga a trabajar para que haya un Gobierno cuanto antes». El ejecutivo andaluz tiene ya preparado lo que va a exigirle: Los 4.000 millones de euros adicionales en un nuevo sistema de financiación autonómica. Los mandatarios de la Junta reconocen que les urgen los 400 millones de euros de los ingresos del IVA correspondientes a la comunidad andaluza que no han percibido y que con un Gobierno en funciones se ve complicado.

Presidente y vicepresidente tienen cierta autoridad en sus críticas a Sánchez y el balance de los seis meses las sirve en bandeja. Como ha recordado Marín con detalle, PP y Cs fraguaron su pacto en Andalucía (que tampoco cuenta con mayoría absoluta como PSOE y Podemos en España) en pocas semanas y empezando por un documento programático antes de negociar la Mesa del Parlamento y la investidura del presidente, Juanma Moreno. Hasta entonces no cerraron la estructura de la Junta y el reparto de sillones. Para todo ello necesitaron a Vox, pero tanto Moreno como Marín han huido de nuevo de darle protagonismo al socio necesario. Han acudido al relato de haber implantado un nuevo estilo de gobernar en Andalucía basado en el diálogo, subrayando haber aprobado enmiendas del PSOE y Adelante Andalucía al Presupuesto además de las de Vox y el acuerdo para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, entre ellos la RTVA.

Cara al curso político de septiembre, Moreno y Marín han destacado la aprobación del Presupuesto de 2020 como prioridad, continuar con la racionalización del sector público empresarial, acabar con las trabas burocráticas para la instalación de negocios y culminar la implantación de la administración inteligente en la Junta. Moreno ha subrayado que el principal reto es que su Gobierno favorezca la creación de empleo y la convergencia de Andalucía con el resto de comunidades. Ha eludido dar una cifra de empleo, pero tanto él como Marín han apuntado como positivo que Andalucía logre el ritmo de crecimiento que en 2007, cuando comenzó la crisis.