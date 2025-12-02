Juanma Moreno aspira a llegar al millar de agentes en la Policía Adscrita

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno puso de relieve ayer su objetivo de elevar la plantilla de la Unidad de Policía Adscrita ... a la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta el millar e agentes para mejorar el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas estos profesionales.

Moreno ha invitado, públicamente al Ministerio del Interior a afrontar una renovación del catálogo de puestos de trabajo de esta unidad policial para impulsar este incremento e ir paliando una gran merma de efectivos que se ha padecido a lo largo de los últimos años.

La Unidad tiene una dotación actual de 345 efectivos sobre un catálogo de puestos de trabajo de 725 que, a su juicio, «ya ha quedado antiguo, porque ni la población, ni los servicios ni las necesidades en Andalucía son los mismas», recalcó.

La reivindicación de Moreno se produce después de la firma el pasado mes de febrero de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía para incorporar 270 nuevos agentes a esta unidad autonómica en los próximos cuatro años, de los que 120 se han sumado ya este año, aunque el presidente andaluz insistió en que hay que seguir creciendo.

El aumento de esta plantilla, para el que el Gobierno andaluz tendrá que realizar un esfuerzo económico de cerca de 32 millones de euros, es insuficiente y las necesidades exigen contar con más agentes.

En este sentido, Moreno resaltó el esfuerzo de los profesionales de esta unidad que «viene desempeñando desde hace años una labor con menos de la mitad de los efectivos, con solo el 47 % de la plantilla, algo que tiene muchísimo mérito por parte de los mandos que tienen que cuadrar y que tienen que dar servicios con prácticamente la mitad de sus agentes».

A su juicio, «los policías lo han hecho bien, y eso es algo que es digno de recordar públicamente en nombre del Gobierno andaluz, pero no es lo deseable, lo satisfactorio ni lo que me parece razonable, pero esta situación por fin va a cambiar radicalmente».

El pasado noviembre se publicó la convocatoria de 181 plazas para alcanzar los 500 miembros y el compromiso del Gobierno andaluz es ir aumentando con 50 plazas más cada año hasta el año 2028.

Moreno presidió ayer el acto de imposición de condecoraciones al personal de dicha unidad adscrita celebrado en Sevilla con motivo del Día de la Policía Nacional Adscrita, que se celebra desde 2020 con el objetivo de reconocer el trabajo que desarrollan los agentes que componen la unidad durante todos los días del año para velar por la seguridad ciudadana en las ocho provincias andaluzas.