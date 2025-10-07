Moreno asegura que se trabaja «contra reloj» en solventar los retrasos en el cribado de cáncer

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, puso de relieve ayer que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se trabaja «contra reloj» ... para solventar los retrasos en la realización de segundas pruebas diagnósticas de casos no concluyentes en la detección precoz del cáncer de mama así como en la elaboración de un nuevo protocolo que permita evitar que se vuelvan a cometer errores.

Moreno reconoció la tardanza en tener la información sobre estos casos «porque los sistemas de información han fallado y no han llegado, pero se ha actuado en el momento en el que se ha tenido conciencia de este problema», argumentó. Además, resaltó que durante el pasado fin de semana se ha procedido a hacer un diagnóstico pormenorizado de la situación.

«Estamos auditando todo el cribado para saber exactamente la situación en la que nos encontramos, para encontrar dónde ha estado el error, para subsanarlo y, lo que es lo más importante, hacer llamar a todas esas mujeres y hacerle las pruebas pertinentes», subrayó.

Tras acometer lo prioritario en estos momentos que es solventar el problema, el presidente anunció que se pondrá en marcha una auditoría para «intentar determinar exactamente cuál ha sido el origen de este fallo para que no vuelva a suceder y quién ha sido el responsable causante de ese problema para depurar las responsabilidades que sean necesarias», precisó.

El jefe del Ejecutivo andaluz mostró su confianza en que con la resolución de este problema el sistema público de salud «salga reforzado» mediante un plan de mejora que compartirá con otras comunidades autónomas mediante el Sistema Nacional de Salud, y defendió el «prestigio y capacidad que todos los días salva vidas y que no puede tirar por tierra ese problema»

Moreno, que inauguró ayer un nuevo centro de salud en Almería, señaló que Andalucía cuenta con un sistema sanitario «muy garantista, más allá de que, en ocasiones, se produzcan errores que lamentamos profundamente», recalcó.

Asimismo, alabó la labor que a diario realizan los profesionales sanitarios y puso en valor también la puesta en marcha de recursos extraordinarios para la realización, en lo que va de año, de medio millón de cribados de cáncer de mama, que también han servido para «diagnosticar de manera precoz enfermedades».

La oposición insistió ayer en criticar la gestión de la Junta en este caso y exigir responsabilidades. El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, aseguró que esta situación es fruto de «la incapacidad de un gobierno que ha colapsado la sanidad», agregando que «la privatización está detrás de este caos». El dirigente socialista recordó que hace dos años que el Gobierno andaluz tiene un informe propio alertando de la necesidad de «incidir en un diagnóstico temprano» en los casos de cáncer.

La coalición Por Andalucía denunció la falta de información a las mujeres afectadas que «tras una primera mamografía no concluyente, se quedaron en un limbo a la espera de pruebas complementarias, lo que lamentablemente ha provocado que hayan visto agravada su situación aquellas que padecían la enfermedad».

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sostuvo que «aquí en realidad no hay ningún error, ya que esto es un plan para el que tenga dinero se vaya a la sanidad privada y el que no al tanatorio».

Estos grupos parlamentarios de la izquierda han pedido de forma conjunta que Juanma Moreno comparezca en el Pleno del Parlamento de esta semana para dar las explicaciones necesarias sobre este caso.

Por su parte, Vox consideró como «principal responsable» de la situación al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien «no puede escudarse en profesionales», según su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, que indicó que «las explicaciones que ha dado Moreno no son suficiente y no se puede frivolizar con este tema», acusando del problema al modelo sanitario del PP que sigue las mismas políticas que el PSOE.

Por último, el Ministerio de Sanidad pidió ayer a la Junta todos los informes y los indicadores de los últimos cinco años del programa de cribado de cáncer de mama que permitan evaluar la magnitud e impacto en las mujeres del problema detectado en la sanidad andaluza.

La Fiscalía Superior de Andalucía investigará el caso de los retrasos y falta de información a las pacientes en la realización de segundas pruebas diagnósticas de casos no concluyentes en la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

El Ministerio Público abre estas diligencias tras la denuncia recibida por la asociación del Defensor del Paciente contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por una presunta dejación de funciones en el marco del programa de destinado a la detección precoz del cáncer de mama a través de cribado.

Desde el Defensor del Paciente se subraya que con esta supuesta dejación de funciones «se ha puesto en grave riesgo a las mujeres con una situación que puede agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía».

Por su parte, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) tiene previsto mantener hoy una reunión en su sede en Sevilla con las mujeres afectadas por estas dilaciones en las pruebas diagnósticas complementarias del cribado para analizar la posible presentación de una demanda colectiva contra el SAS.

Desde esta asociación se ha exigido a la Consejería de Salud y Consumo que «se depuren todo tipo de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias ya que se trata de una grave negligencia». A estas denuncias del Defensor el Paciente y Amama se sumará también en el Defensor el Pueblo Andaluz, cuyo titular en funciones, Jesús Maeztu, ha anunciado también la apertura de una investigación de oficio sobre el caso.

Por último, la Federación de Consumidores de Andalucía Facua ha puesto en marcha una plataforma para las mujeres que afectadas derecho para impulsar su apoyo y exigir las indemnizaciones que asisten a las mujeres cuya enfermedad se haya agravado como consecuencia de no haber recibido en los debidos plazos su diagnóstico o una comunicación de que debía realizarse una prueba complementaria, lo que considera una «negligencia».