Moreno reclama más dinero para la convergencia de las regiones en su segunda jornada en Bruselas El presidente exhibe su vocación «europeísta» en su primera intervención oficial en un foro de la UE. Sugiere ante el Comité de las Regiones que se tenga en cuenta a Andalucía en la cooperación transfronteriza por su cercanía al norte de África MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 8 octubre 2019, 12:13

La segunda jornada de la delegación andaluza con el presidente Juanma Moreno al frente está centrada en el Comité de las Regiones Europeas, un órgano de consulta obligada para cualquier política de la Unión Europea. No decide nada, por ello el formato de las intervenciones de los participantes es el de ruegos, peticiones y propuestas o acuerdos. Moreno tiene dos de estas intervenciones en el día de hoy. Una de ellas se ha producido a primera hora de la mañana, cuando ha hablado ante el comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, en una reunión conjunta de la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la Unión Europea. Los fondos estructurales de las regiones son los protagonistas, y entre ellos los de cohesión. Andalucía debe mucho a estos fondos estructurales, con los que se han desarrollado numerosos proyectos de infraestructuras. La meta principal era la convergencia con otros territorios de la UE. Dejó de ser objetivo número uno, pero en el futuro marco volverá al grupo de los más necesitados como uno de los más afectados por la crisis económica. La convergencia no ha sido la esperada. Esto a priori era una buena noticia porque implicaba que pese a los recortes presupuestarios, Andalucía sería compensada con fondos estructurales. El problema es que las últimas negociaciones apuntan a un recorte superior al sugerido por la Comisión Europea en 2018. Hay una alianza auspiciada desde el Comité de las Regiones para que se respete que sea cual sea el presupuesto, un tercio se destine a las regiones. Andalucía ha recibido 8.500 millones de euros en el marco actual desde 2014, sin contar las ayudas de la política agraria común (PAC). Para el marco 2021-2027 está en juego que pueda ser incluso inferior.

En este contexto, Moreno ha lanzado dos mensajes en su corta intervención. Ha pedido que se garantice el objetivo principal de los fondos estructurales, el de la convergencia de los territorios para que en el futuro marco presupuestario a partir de 2021 las partidas reflejen «distribuciones suficientes y adecuadas». Es decir, más dinero para que Andalucía siga convergiendo con las regiones más prósperas. Moreno ha resaltado que la política de cohesión es la«piedra angular del proyecto europeo y un símbolo inequívoco del principio de solidaridad, que desde los inicios ha inspirado el proceso de integración europea».

El presidente andaluz también ha reclamado autonomía de los territorios en la primera fase del diseño de los fondos, para que se les oiga y no sean solo los estados los que decidan sobre sus programas, «prioridades de financiación» y distribución. Moreno ha utilizado el término de «gobernanza multinivel» de la cohesión. No tiene sentido, ha dicho, «centralizar» las decisiones sobre programas que se ejecutan desde el propio territorio. Ha calificado de «enorme importancia» que se alcance «cuanto antes» un acuerdo sobre todo ello.

El presidente andaluz no ha abordado objetivos específicos de los programas, pero sí ha anotado que Andalucía, la comunidad más poblada de España, es frontera europea con el continente africano, ya que está a sólo 14 kilómetros de Marruecos a través del Estrecho. No ha hecho mención a la presión migratoria que padece Andalucía por su localización frente a las costas norteafricanas, pero sí ha querido dejar constancia de la «importancia crucial» para la cooperación transfronteriza marítima con esta zona y ha dicho confiar en que la negociación permita no retroceder «ni un milímetro» en este aspecto.

En su principal discurso oficial en órganos de la Unión Europea como presidente andaluz ha querido dejar constancia de su vocación europeísta en «un momento histórico como el que vive Europa», en alusión sin mencionarlo al 'Brexit'. «Sabemos que solo hay un único camino y es más y más Europa», ha enfatizado. También ha expresado su «alegría» porque sea un sentimiento compartido por el Comité de las Regiones, la Comisión Europea y el Parlamento europeo.

Tras esta intervención Moreno se ha entrevistado con el presidente del grupo popular europeo, Michael Schneider, y también ha tenido un encuentro con el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz. Esta tarde, Moreno intervendrá en el pleno del Comité de las Regiones. En la noche de ayer el presidente ofreció una recepción en la delegación de Andalucía en Bruselas a eurodiputados andaluces y a trabajadores en la UE. A la misma asistieron eurodiputados como Lina Gálvez (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP). También estuvo el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, miembro permanente del Comité de las Regiones. En este primer foro, Espadas ha estado sentado cerca del presidente andaluz y siempre pendiente de su intervención. El alcalde de Sevilla ha apuntado a los periodistas su apuesta para que entre los programas futuros de los fondos territoriales se priorice la lucha contra el cambio climático.