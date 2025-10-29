Moreno anuncia 7.400 millones en apoyo al tejido productivo en el Día de la Empresa

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció ayer en el acto de celebración del Día de la Empresa en Sevilla que el presupuesto autonómico ... del próximo año destinará 7.400 millones en apoyo al tejido productivo de la comunidad, lo que supone un incremento de 158 millones con respecto al pasado ejercicio.

Moreno resaltó los beneficios de la estabilidad social y política que disfruta Andalucía que «se construye desde las mayorías amplias, por lo que hay que valorar lo que tenemos», recalcó.

El presidente andaluz subrayó la importancia de contar con unos presupuestos para «amparar el crecimiento económico y para la confianza interior y exterior de un territorio» y lamentó que a nivel nacional se lleven dos años sin presupuesto del Gobierno de España, lo que «limita las políticas para estimular la economía y las cosas se van paralizando», advirtió.

Además, puso de relieve que la economía andaluza goza de «buena salud» aunque reconoció al mismo tiempo que tiene retos importantes por delante como el aumentar el tamaño de sus empresas, en su mayoría pymes.

Moreno valoró la aportación de los empresarios andaluces al progreso de Andalucía y agradeció el «nivel de complicidad, diálogo y cordialidad» que han mostrado con su Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, reivindicó en su intervención soluciones para acabar con la saturación de la red energética andaluza ya que está frenando proyectos y generando demasiadas dudas respecto a futuras inversiones».

El presidente de la patronal andaluza reclamó además más diálogo social para abordar el «grave problema» del absentismo laboral ya que «está restando competitividad a nuestras empresas y limitando mucho la capacidad de gestión de las mismas», arguyó. González de Lara celebró que Andalucía pueda tener un presupuesto aprobado puesto que «es la principal herramienta de un gobierno y genera confianza y estabilidad», por lo que comparó la situación andaluza con la «antítesis» de Extremadura, donde se han tenido que anticipar las elecciones por la falta de presupuesto. La CEA reconoció en el acto de ayer la labor de las Fuerzas Armadas, la Fundación CEOE y Andalucía TRADE, junto a Manuel Ángel Martín, Emilio Corbacho, Miguel Sánchez y José Bohórquez, por su contribución al progreso de la comunidad con sus trayectorias como miembros de la organización empresarial.