Moreno anuncia 160 millones de inversión para el impulso de la red logística andaluza

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció ayer una inversión de 160 millones de euros para el impulso de la red logística de Andalucía ... hasta el año 2030.

Moreno puso de relieve que el objetivo de esta inversión para el desarrollo de centros logísticos y nodos de comunicación para las rutas globales supondrá una contribución al desarrollo económico, la creación de empleo y el bienestar de la comunidad».

Así lo expuso el presidente andaluz en su visita al centro de distribución de Amazon en la ciudad sevillana de Dos Hermanas en el quinto aniversario de su apertura, unas instalaciones en la que trabajan 2.000 empleados.

Moreno valoró la presencia de Amazon en Andalucía con este centro y «la aportación de uno de los gigantes del comercio mundial al despertar tecnológico, sostenible y logístico del sur de Europa, en el que Andalucía quiere ser líder como gran enclave», subrayó.

Asimismo, destacó «el creciente protagonismo que la comunidad viene exhibiendo en el ámbito logístico y comercial gracias a incesante actividad que vienen registrando en los últimos años los 11 nodos con los que cuenta, incluidos sus siete puertos.

Moreno puso en valor la ubicación estratégica de Andalucía para las principales rutas a nivel global, cada vez más valorada por las grandes marcas y empresas de todo el mundo, por lo que «tenemos una posición central en el tablero marítimo global», resaltó.

La logística tiene hoy un peso relevante en la economía andaluza, aportando el 6% del PIB regional, con más de 64.000 empresas y 125.000 empleos directos, según los datos de la Junta.

El desarrollo logístico viene de la mano, en gran medida, del empuje del tráfico portuario que absorben los 11 puertos andaluces, incluido el de Algeciras, uno de los más importantes de Europa, por lo que el 25% del tráfico nacional que se registra en los puertos de España lleva sello andaluz.