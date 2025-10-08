Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno en su visita al centro de Amazon en Dos Hermanas. EFE

Moreno anuncia 160 millones de inversión para el impulso de la red logística andaluza

El presidente subraya la posición estratégica de la Comunidad para un sector con 64.000 empresas y 125.000 empleos

J. L. PIEDRA

sevillA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció ayer una inversión de 160 millones de euros para el impulso de la red logística de Andalucía ... hasta el año 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  6. 6 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  7. 7 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  10. 10

    Primeros cortes de tráfico en Gamarra para construir la estación del metro de La Trinidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moreno anuncia 160 millones de inversión para el impulso de la red logística andaluza

Moreno anuncia 160 millones de inversión para el impulso de la red logística andaluza