Moreno alerta de la «tensión y distorsión» en la negociación presupuestaria por el 10-N El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión de su Gobierno en Doñana en el 50 aniversario del parque.:: José luis piedra Reconoce diferencias con Vox, pero confía en su «altura de miras» para el acuerdo porque, de lo contrario, sería un «lamentable error» JOSÉ LUIS PIEDRA ALMONTE. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:28

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, alertó ayer de la «tensión y distorsión» en las negociaciones para la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2020 debido a la convocatoria electoral del 10-N, y reconoció el efecto de este ambiente en las conversaciones que se mantienen con Vox, el aliado parlamentario del bipartido PP-Cs. Juanma Moreno expresó las dificultades que se están registrando y señaló que la campaña electoral supone un elemento distorsionador que se suma a las diferencias que existen con Vox en determinados aspectos. «Las negociaciones no son fáciles porque somos partidos diferentes, y eso significa que tenemos visiones diferentes ante un mismo problema y hay asuntos en los que no coincidimos», indicó el presidente, que no quiso concretar por prudencia cuáles son esos escollos en los que la negociación encuentra divergencias. En su opinión, «ante un mismo problema, tenemos diferentes maneras de entenderlo y de buscar soluciones».

Sobre la incidencia de la cita electoral del 10-N, dijo que «no es el mejor momento para negociar nada porque la convocatoria a las urnas excita el ánimo de las formaciones y de los dirigentes políticos, ya que estamos en campaña y todos queremos mostrar un perfil propio y el mejor perfil» y añadió que «todo ello impide que se pueda afrontar con el sosiego y la serenidad necesarias para que los presupuestos fluyan».

Con todo, el jefe del Ejecutivo autonómico se mostró esperanzado en que se pueda lograr revalidar el acuerdo con Vox y recordó el compromiso presupuestario ya suscrito para los presupuestos de este año. «Confío en que Vox tenga altura de miras a la hora de aprobar las cuentas porque es un grupo serio y con el que podremos llegar a acuerdos dentro de las dificultades, porque ya sabíamos que las cosas no iban a ser fáciles», puntualizó.

Juanma Moreno valoró la responsabilidad de Vox ya que, a su juicio, «hasta ahora ha hecho un esfuerzo por centrarse siempre en lo que suma y en alejarse de lo que nos separa» por lo que mostró confianza en que las negociaciones «lleguen a buen puerto».

El presidente de la Juna advirtió de que no alcanzar un acuerdo «sería un lamentable error por el contexto de desaceleración y con el brexit que será poco agradable para nuestra economía». Por tanto, resaltó que «sería el peor mensaje posible que podemos mandar a los inversores y empresas y en ese caso cada uno tendría que asumir su responsabilidad».