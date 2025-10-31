Montero ve a Moreno «a la deriva» en la gestión sanitaria

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ve al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «a la deriva» en ... la gestión de la política sanitaria y le pidió explicaciones sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama.

La también secretaria general del PSOE andaluz exigió al Gobierno andaluza «soluciones efectivas más allá de esa palmaíta en la espalda a las asociaciones de mujeres de cáncer y de esa forma intentar que todo parezca que está bien». A su juicio, «no escuchan a las víctimas y están todo el tiempo intentando criminalizarlas y diciendo que se politizan».

María Jesús Montero afirmó que «se empiezan a a conocer datos que ponen de manifiesto lo que venimos denunciando desde hace tiempo y que si no responden a qué pasó es porque no tienen ni idea o porque fue tan grave que no lo quieren reconocer».

La líder del PSOE-A resaltó que «Andalucía cuenta actualmente con los mayores recursos que nunca tuvo, con la adjudicación por parte del Gobierno de casi un 50 % más de dinero del que tenía con Rajoy, por lo que es incomprensible que con más dinero que nunca el sistema sanitario esté peor que nunca».