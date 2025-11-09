Montero ve un «clamor popular» por el «deterioro progresivo» de la sanidad

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que aprecia un «clamor popular por el deterioro progresivo» de la ... sanidad pública andaluza por la mala gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

La secretaria general y candidata del PSOE andaluz criticó a Moreno por llevar más de un mes sin explicar qué ha ocurrido con los fallos en los cribados de cáncer de mama.

Montero, que visitó ayer la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, afirmó que «estamos asistiendo a un clamor popular en forma de concentraciones y manifestaciones en demanda de un sistema sanitario público que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos en Andalucía.

La líder de los socialistas andaluces mostró su apoyo a las concentraciones convocadas hoy en todas las capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública al considerar que «Andalucía ha pasado de ser un referente nacional a un ejemplo de dejadez por parte del Gobierno andaluz».

Montero exigió «explicaciones inmediatas» al Gobierno andaluz por la crisis de los cribados de cáncer de mama, que ha dejado a miles de mujeres sin diagnóstico, ni seguimiento y subrayó que esta situación pone de relieve «el deterioro de un sistema que antes era orgullo de los andaluces».

A su juicio, «la crisis de los cribados son la punta del iceberg que ha puesto de manifiesto la dejadez del Gobierno andaluz en la gestión sanitaria después de haber construido a lo largo de muchos años un sistema de calidad que era la envidia de toda España y de Europa».

Además, recordó que «el sistema sanitario andaluz garantizaba los tiempos de espera para que las personas no se perjudicaran en su enfermedad, capaz de investigar y dar respuesta a enfermedades que hoy por hoy no tienen cura».

Por último, alertó de que en Andalucía han aumentado un 35% las personas que han suscrito un seguro privado porque «no encuentran respuesta a tiempo y están angustiadas respecto a su enfermedad y tiene que ver con la estrategia de privatización del sistema sanitario que está impulsando el Gobierno del PP».