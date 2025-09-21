Montero augura un «necesario» cambio político

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta por este partido, María Jesús Montero, auguró ayer un «necesario cambio ... político» en Andalucía en las próxima elecciones autonómicas para lo que consideró «fundamental» la movilización ciudadano para poner fin al Gobierno de Juanma Moreno.

Así lo puso de relieve ayer la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda durante la celebración del Comité Director del PSOE-A, máximo órgano del partido entre congresos, celebrado en la localidad onubense de San Juan del Puerto.

Montero arengó a los suyos vaticinando el cambio político y la llegada de ella como presidenta de la Junta en la próxima cita electoral, en la que firmará la quita de deuda para esta comunidad y que el actual Ejecutivo del PP-A se niega a aceptar.

La líder socialistas aseguró que «este partido sale a ganar y vamos a ganar y la movilización de Andalucía va a producir ese cambio electoral que necesitamos en esta tierra frente a la falta de ambición del presidente andaluz que está llevando a cabo un vaciamiento de las competencias autonómicas». A su juicio, «Moreno es un artista cuando intenta quitarse de en medio ante los problemas y echarle la culpa al Gobierno de España».

«Esa falta de ambición del presidente de la Junta de Andalucía no puede llevar a la gente a la impresión de que votar en unas elecciones autonómicas da igual, que es lo mismo y nos jugamos el colchón de seguridad que tenemos los ciudadanos», advirtió la líder socialista.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, replicó a Montero a la que censuró por «venir a hablar mal de Andalucía , pidiéndole que «no estorbe ni ponga palos en las ruedas».

Carolina España criticó a la líder socialista por «apropiarse de proyectos que son de la Junta de Andalucía que se ha dejado la piel para traer inversión, progreso y empleo y por venir a criticar la sanidad andaluza que ella misma hundió y que ahora estamos levantando».

«Que deje de mentir que los andaluces ya conocen su etapa como consejera y también su labor actual en el Gobierno central», arguyó.