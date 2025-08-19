Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Montero anuncia presupuesto y la Junta le pide que se acuerde de Andalucía

La ministra asegura que la cuentas reflejarán las prioridades sociales del Gobierno y subraya los recursos «récord» destinados a la región

JOSÉ LUIS PIEDRA

sevillA.

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reapareció ayer en pleno periplo vacacional en la localidad gaditana de Rota para ... asegurar de forma rotunda que el Ejecutivo nacional presentará proyecto de presupuestos para 2026 después de varios años de prórrogas ante la imposibilidad de contar con apoyos suficientes para su aprobación. Montero afirmó que la intención del Gobierno con la presentación de estas cuentas es poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que está impulsando, «fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos», además de destacar los recursos «récord» destinados a Andalucía hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Montero anuncia presupuesto y la Junta le pide que se acuerde de Andalucía

Montero anuncia presupuesto y la Junta le pide que se acuerde de Andalucía