Montero anuncia presupuesto y la Junta le pide que se acuerde de Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reapareció ayer en pleno periplo vacacional en la localidad gaditana de Rota para ... asegurar de forma rotunda que el Ejecutivo nacional presentará proyecto de presupuestos para 2026 después de varios años de prórrogas ante la imposibilidad de contar con apoyos suficientes para su aprobación. Montero afirmó que la intención del Gobierno con la presentación de estas cuentas es poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que está impulsando, «fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos», además de destacar los recursos «récord» destinados a Andalucía hasta ahora.

La ministra puso de relieve que estos presupuestos reflejarán las prioridades del Gobierno socialistas frente «a lo que se defiende desde otros partidos políticos, en concreto desde el Partido Popular, que atiende principalmente a sectores minoritarios, a élites, a sectores privilegiados, en vez de justamente utilizar los recursos públicos para mejorar la sanidad, la educación o la dependencia, que es el colchón realmente de igualdad que tienen los ciudadanos ante cualquier incidencia».

Ante este anuncio de nuevos presupuestos de Montero, desde el Gobierno andaluz se reclamó a la vicepresidenta que «se acuerde Andalucía a la hora de su elaboración». Así lo expuso ayer la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que expresó su «miedo» sobre las posibles «concesiones» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda realizar de nuevo a los independentistas para, precisamente, aprobar dichas cuentas públicas.

Carolina España afirmó a Europa Press que «ya era hora de cumplir con la Constitución y presentar un proyecto de presupuestos porque hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha cumplido con sus socios concesión tras concesión y el último caso lo hemos visto recientemente con el reparto migratorio en el País Vasco y Cataluña».

La consejera mostró su temor de que otro año más el anuncio del presupuesto «vuelva a ser papel mojado y un nuevo engaño del Gobierno» y subrayó que «ya está bien de que Montero atienda tan sólo a los intereses de sus socios y ya va siendo hora de que se interese por los ocho millones y medio de andaluces».

La oleada de incendios que asuela a España y también a Andalucía, aunque con menor intensidad, ha abierto un nuevo frente de confrontación y polémica entre el Gobierno y la Junta. La ministra María Jesús Montero censuró a las comunidades gobernadas por el PP de impulsar una «estrategia de echar balones fuera y no asumir responsabilidades intentando permanentemente culpar al Gobierno de España, que ha puesto siempre todos los medios al servicio de las comunidades afectadas», además de criticar el «negacionismo climático» de la derecha.

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, replicó a la ministra por «intentar tapar o distraer la atención sobre los graves errores que en materia de lucha contra incendios y protección civil ha cometido el Gobierno de Pedro Sánchez en estos últimos días con gran parte de España en llamas, ya que se ha tardado demasiado en atender todas las peticiones de las comunidades autónomas».