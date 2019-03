Montero acusa al PP de «preñar» la política andaluza de noticias falsas Montero, ayer en el l Foro de Directivas Andaluzas organizado por Deloitte. :: ep La ministra, preocupada porque en Andalucía los asuntos relacionados con la mujer se conviertan en un «trámite burocrático» EFE SEVILLA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:02

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó ayer al Partido Popular de «preñar» la política andaluza de «noticias falsas» y de «sacar fuera de contexto informes y datos» de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro de directivas, organizado por Deloitte, Montero, que fue consejera de Hacienda del anterior gobierno socialista andaluz, restó importancia a la denuncia que hizo el lunes el PP de irregularidades en el inventario de bienes y derechos que presentó el gobierno de Susana Díaz a la Cámara de Cuentas.

Montero ha explicado que la diferencia en el número de inmuebles inventariados se debe a que hace unos años solo se incorporaba a ese registro lo que era circunscripción de la administración general de la Junta y posteriormente se actualizó incorporando los entes empresariales y sociedades mercantiles.

La denuncia del Partido Popular es para «intentar justificar por qué no hace nada desde que llegó al Gobierno en Andalucía», lamentó la exconsejera de Hacienda. Asimismo, expresó su preocupación por que todo lo relacionado con las mujeres en el gobierno de Andalucía «se convierta en un elemento protocolario, que quizás no se elimine porque parezca que no es correcto socialmente pero no se le da la dimensión que tiene».

En este sentido, destacó que Andalucía tiene uno de los informes de impacto de género en los presupuestos de mayor reconocimiento internacional, aunque ha sostenido que, con el cambio de gobierno y la orientación de uno de sus socios -Vox- que niega el problema de la igualdad de las mujeres, se puede quedar como un simple elemento burocrático». Probablemente el próximo presupuesto andaluz se elaborará con el informe de impacto de género, aunque «se puede quedar como un papel administrativo al que no se le preste atención y no se tomen decisiones» en ese sentido, ha avisado.

«Unidad en el PSOE»

En clave interna del partido, la cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Sevilla destacó la «unidad que siempre» asegura que ha existido en la formación, «más allá de que en el proceso de elaboración de listas cada militante haría una elección o combinación de nombres distinta», a la vez que ha dejado claro que sobre la mesa no existe ahora mismo «otro debate que no sea ganar las elecciones generales».

Preguntada por la continuidad de Susana Díaz, Montero insistió en que el «único objetivo y horizonte que tiene el PSOE en Andalucía y en Sevilla pasa por conseguir el respaldo mayoritario de los ciudadanos para las elecciones generales y municipales». «No hay otro debate en el PSOE andaluz o sevillano que no sea cómo cada militante puede contribuir a esa victoria».