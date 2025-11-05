Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ministerio urge a la Junta a enviar los datos de los cribados

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ministerio de Sanidad urgió ayer a Andalucía y al resto de comunidades para que remitan inmediatamente todos los datos sobre los cribados de cáncer ... de mama tras los fallos detectados en el sistema andaluz, para lo que ha hecho un requerimiento formal que ha extendido a todos los gobiernos autonómicos.

diariosur El Ministerio urge a la Junta a enviar los datos de los cribados