El Ministerio urge a la Junta a enviar los datos de los cribados

El Ministerio de Sanidad urgió ayer a Andalucía y al resto de comunidades para que remitan inmediatamente todos los datos sobre los cribados de cáncer ... de mama tras los fallos detectados en el sistema andaluz, para lo que ha hecho un requerimiento formal que ha extendido a todos los gobiernos autonómicos.

Así lo anunció ayer la ministra del ramo, Mónica García, pidiendo que se envíen en un mes los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer pactados con todas las comunidades autónomas, basando esta solicitud en el cumplimiento de la legalidad en este ámbito, que así lo establece.

La ministra advirtió que de no ser atendida su petición recurrirá a los tribunales a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tener acceso a los mismos, resaltando que «la ley en este país se cumple».

Con esta reclamación el Ministerio de Sanidad pretende poder cumplir con sus competencias en materia de coordinación general y de vigilancia en el Sistema Nacional de Salud que le confieren las leyes vigentes, según Mónica García. El Gobierno andaluz respondió a la ministra a través del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que subrayó que el Ejecutivo de Juanma Moreno nunca se ha negado a dar los datos del cribado del cáncer, afeando a la ministra que «sus insultos y amenazas y que no haga sus deberes por no tener cerrado todavía los trabajos de la ponencia sobre esta misma materia».

Sanz reclamó a la ministra «lealtad institucional, rigor y que no falte a la verdad» tras el requerimiento urgente de lo datos de los cribados de cáncer, reprochando a Mónica García sus «mentiras y acusaciones en lugar de cumplir su obligación de poner en marcha la aplicación informática necesaria para que se vuelquen los datos que ahora nos requiere».

«Desde Andalucía remitiremos en los próximos días aquellos indicadores incluidos en la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud», garantizó el consejero.