El 'caso Mascarillas' podría alcanzar también a dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería

La segunda fase del 'caso Mascarillas' continúa viva y, todavía, podrían producirse nuevas detenciones ante la existencia de contratos irregulares de obras y servicios ... para el cobro de comisiones desde la Diputación Provincial de Almería.

Las diligencias están secretas pero, en el marco de estas actuaciones, ya suben a diez los implicados. Esto es, cinco investigados que se unen a los arrestados este martes. Según confirmaba Europa Press a última hora de la tarde de ayer, al investigado Óscar Liria se han unido dos hermanos del presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García.

Fuentes de la investigación habrían elevado a diez el número total de supuestos implicados, aunque sin descartar posibles nuevos investigados conforme el avance de las pesquisas. La tarde de ayer, miércoles, se centró en la toma de declaraciones de los arrestados en dependencias de la Guardia Civil de Almería.

Además del presidente del órgano supramunicipal, también permanecen detenidos el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. En este sentido, los agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron ayer, miércoles, en el Ayuntamiento finense para recabar expedientes.

Noticia relacionada La oposición critica a Moreno por esgrimir que no sabía nada sobre el caso y le exige explicaciones

Junto con estos cargos políticos, a los que el PP ha suspendido cautelarmente de militancia, se encuentran también arrestados un técnico del área de Fomento de la Diputación y el hijo del alcalde de Fines, quien ya estuvo también detenido en la primera fase de la operación que tuvo lugar en abril de 2021.

Cabe recordar que entre los detenidos se encuentran el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, a quien se sitúa en el centro del origen de la trama que partió mediante un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19.

Asimismo, se sitúa a dos empresarios -un hombre y una mujer- como investigados en esta causa por supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, con diferentes responsabilidades a cada uno en función del papel que se les atribuye en la trama. Ambos serían hermanos de García Molina.

El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones practicadas en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria fue arrestado por la compra supuestamente fraudulenta en plena pandemia de material sanitario a través de un contrato de urgencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros.

Los ahora involucrados en la redada que ha revolucionado a toda una provincia estarían acusados de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales; y la UCO habría ampliado sus indagaciones fundamentadas en indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros», según arrojó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

Para remontarnos a la vinculación actual del presidente de la Diputación Provincial de Almería, en los inicios de estas pesquisas, los investigadores deducen que Javier Aureliano García era conocedor de las presuntas mordidas por los mensajes que enviaron Liria y Giménez al «todopoderoso» (como se refieren a Javier Aureliano García entre sus mensajes) en 2020 para que firmara un contrato por el que habrían recibido casi un millón de euros de comisiones.

Los investigadores dan cuenta de que tras «una serie de comunicaciones» en el seno de la Diputación Provincial de Almería, García dio «el visto bueno» a la adquisición de material sanitario, cuyos mensajes en clave de las comisiones harían referencia a la «talla 20», que se refiere al 20% y «una talla 10» respecto a las presuntas mordidas.