Marín avanza que el Gobierno abordará la limitación de mandatos antes del 2 de mayo

Arrimadas pide a Casado que no busque «excusas» para un gobierno de coalición con Cs

Las declaraciones de Juan Marín e Inés Arrimadas en el desayuno coloquio en Sevilla no parecen dar margen de posibilidad a la volatilidad política que barrunta Susana Díaz para albergar esperanzas de una moción de censura en Andalucía. Arrimadas se ha mostrado convencida de que tras el 28 de abril habrá una coalición de gobierno de Ciudadanos con el PP con Albert Rivera de presidente. Por ello ha solicitado a Casado que no ponga excusas para gobernar juntos . «Si sumamos lo vamos a hacer», ha dicho Arrimadas quien, no obstante, también ha advertido al PP de no compartir un acuerdo con el PNV para gobernar. «Ya está bien de pactar con los nacionalistas», ha dicho. «Rivera va a ser presidente, pero no va a entregarle las llaves a los independentistas». La portavoz de Cs ha eludido pronunciarse sobre un acuerdo con Vox para alcanzar la Moncloa. «Nosotros ofrecemos un acuerdo al PP; y el resto de fuerzas tendrán que decidir». Arrimadas se ha expresado de forma rotunda contra un gobierno de PSOE con Cs por la «incompatiblidad» de los naranjas con Pedro Sánchez. Ha insistido varias veces en que el 28 de abril se vota para elegir entre un gobierno de Cs con el PP o un gobierno «frankenstein» de Sánchez «con los populistas» y los independentistas.

«Nos jugamos mucho el 28 de abril. Tenemos que conseguir que Sánchez y quienes quieren romper España se vayan a la oposición», ha apostillado por su lado Juan Marín.