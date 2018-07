Marín afea a PSOE y PP que duden si apoyar su ley para eliminar aforamientos SUR SEVILLA. Sábado, 28 julio 2018, 00:12

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, criticó ayer que el «bipartidismo» que protagonizan PSOE-A y PP-A «aún se están pensando» si apoyan que pueda debatirse en el Pleno de la Cámara la proposición de ley anunciada por el partido naranja para «eliminar aforamientos» en Andalucía.

Así lo indicó Marín a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla un día después de que el grupo parlamentario de Podemos Andalucía anunciara que se suma a esta proposición de ley y que la presentarán de forma conjunta con el partido naranja.

El dirigente de Cs explicó que, como esta iniciativa conllevaría una reforma del Estatuto de Autonomía, se requiere el apoyo de «36 diputados, un tercio del Parlamento andaluz», para que pueda debatirse en el Pleno, algo que aún no logran Podemos y Cs, que suman 23 escaños en la Cámara autonómica. Marín ha agradecido el respaldo de Podemos, y ha explicado que su grupo sigue hablando con los portavoces de los grupos parlamentarios en busca de esos apoyos a una iniciativa que «va en la línea de buscar la igualdad entre todos los andaluces en materia de justicia». Y es que, según enfatizó, «cuando hablamos de eliminar aforamientos, decimos que un diputado tiene que tener las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier ciudadano, y no privilegios». No obstante, ha lamentado que, «cuando hablamos de eliminar privilegios o estructuras, «el bipartidismo se pone de acuerdo».