Marín, abierto a pactos tanto con el PP como con el PSOE en los ayuntamientos Juan Marín y la fiscal jefe de Andalucía, Ana Tárrago . :: . Pepe Torres. efe El partido naranja se reunió ayer con los populares y el lunes lo hará con los socialistas, mientras veta a Vox para cualquier alianza local MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Sábado, 8 junio 2019, 00:03

El portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, manifestó ayer que su formación negocia tanto con el PP como con el PSOE sobre pactos para gobernar en los ayuntamientos de Andalucía en los que no hay mayoría clara. El también vicepresidente de la Junta, donde su partido gobierna en coalición con el PP, hizo esta revelación mientras representantes de estos dos partidos se reunían en el Parlamento para hablar de pactos municipales. El partido naranja advirtió de la exclusión de Vox en cualquier alianza, en consonancia con la decisión de la dirección nacional. También conforme a las directrices de esta, la prioridad de Cs es un acuerdo de gobierno con el Partido Popular.

Ambas premisas dejan al PSOE la única esperanza de llegar a acuerdos con el partido de Albert Rivera en aquellas ciudades en las que el PP necesita de Vox además de Cs para obtener la vara de mando, como es el caso de las capitales de Córdoba, Jaén y Granada. PSOE y Cs llevan días conversando de forma discreta, si bien la formación naranja ha decidido hacer visible las negociaciones y ha anunciado una reunión el próximo lunes con delegaciones de ambos partidos en el Parlamento.

Se trata del mismo formato que el utilizado ayer por PP y Cs en una reunión que fue más de tanteo que de ir al fondo de los acuerdos. Ambas formaciones son conscientes de que el desenlace depende mucho de la política de pactos que sus direcciones arbitren en Madrid.

El PP no tendrá problemas para conservar las alcaldías y la estabilidad de los gobiernos locales en las que solo requiere del apoyo de uno de los dos partidos. De esta forma, va muy encarrilada una coalición con Cs en la capital de Málaga. El pacto ayer tarde de PP y Vox para el gobierno de ciudades en las que suman mayoría incluye a Almería y Algeciras.

El principal escollo está en las ciudades en las que la aritmética obliga a un acuerdo de los tres partidos de la derecha, PP, Cs y Vox. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, aboga por la 'vía andaluza' para amarrar las capitales y una veintena de ciudades. Esta consiste en coaliciones de gobierno de PP y Cs con Vox de apoyo externo, una fórmula que en el partido naranja no ven tampoco mal; pero Vox no está conforme y exige un pacto a tres con participación en los gobiernos. Cs no quiere sentarse con Vox, de ahí la presión que ejerce con abrirle la puerta al PSOE para negociar.

La formación naranja es decisiva en los acuerdos municipales de 18 de las 25 ciudades más importantes de Andalucía. Cs busca no perder su perfil de partido liberal de centro, de ahí que rehuya de Vox y se acerque al PSOE. Marín subrayó que a su formación le interesa hablar de programas y, a partir de ahí, ver «qué aritmética es posible para que los ayuntamientos puedan funcionar». «Nosotros no hablamos de sillones, sino de programas y de intentar que las cosas funciones», apostilló. En el PSOE se toman con cautela las manifestaciones del dirigente de Cs y se advierte de que es prematuro cualquier conclusión. Falta una semana en la que los pactos pueden cambiar de un día para otro.