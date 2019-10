Malestar en IU y Podemos por la fuga de la senadora Esperanza Gómez a Más País

Con la exdiputada Ana Terrón como cabeza de lista por Granada son ya tres las veteranas dirigentes de Podemos Andalucía que se han fugado a la formación de Íñigo Errejón. Terrón se une a Esperanza Gómez, que será candidata por Sevilla y Carmen Lizárraga, primera en las papeletas de Málaga por Más País.

A las tres ya se les conocía por su vinculación a Errejón desde Vistalegre 2. Aún así, tanto Gómez como Lizárraga llevaban días negando que fueran a sumarse a Más País. Errejón ha conseguido convencerlas, dejando con mal cuerpo a la formación morada, aunque la consigna es la de no hacer sangre por si en el futuro hay que coaligarse.

Una contención que no ha tenido Izquierda Unida, formación integrada en Unidas Podemos cara al 10N y que en esta Comunidad concurrió con Podemos como Adelante Andalucía a las autonómicas, con 17 diputados en el Parlamento. IU se ha enojado especialmente con Esperanza Gómez, a quien este grupo propuso como senadora por Andalucía sin consulta interna previa.

Las reacciones de Podemos e IU han sido diferentes. La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, reconoce que Gómez «lo ha hecho de forma cuanto menos respetable», al haber informado al Consejo Andaluz de su marcha antes de hacerla pública. Lo hizo en persona, dejando a cuadros a los hasta entonces compañeros, especialmente a Teresa Rodríguez, quien creyó que nunca se iría con Errejón pese a conocer su sintonía con este. Aguilera dijo que es «una tragedia y un drama» concurrir a las elecciones del 10N «fragmentados»

Más «enfadado» se mostró el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, que acusó a Gómez de tránsfuga y quien de alguna forma también transmitió lo que piensan antiguos compañeros de escaño de esta en Andalucía. «Si tú te presentas por un espacio político (por Adelante Andalucía) y en las siguientes elecciones vas a competir contra ese espacio político, a mi juicio eso es transfuguismo», declaró Valero en 7TV.

Gómez reaccionó para defender que su decisión sí es ética, puesto que deja el escaño de senadora. «Alguien que es tránsfuga cuando cambia de partido se queda el escaño, pero yo voy a renunciar en los próximos días aunque ahora no hay Senado y mi fuerza de procedencia, Adelante Andalucía, podrá elegir a otra persona que me sustituya, así que no se produce ningún daño en ese sentido», declaró ayer en Canal Sur Radio.